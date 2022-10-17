【季前賽】姜濤Ian拍廣告鬥球技　MIRROR復工銅鑼灣再變打卡聖地【內附詳情】

MIRROR本月復工，出了新團歌及將出席公開演出外，成員分別參演電視劇集亦陸續推出，當中大型連鎖快餐店冠名贊助姜濤及陳卓賢（Ian）主演新劇《季前賽》，並推出期間限定漢堡飽，同時由姜濤及Ian拍宣傳片。

在早前拍宣傳短片時，兩位「籃」神姜濤及Ian將戲內的籃球比拼精彩場面和英姿帶到戲外，齊齊施展渾身解數，展現精湛球技。

一向喜愛吃漢堡飽的姜濤於拍攝廣告片時難掩興奮之情，更和Ian一起「攞正牌」大快朵頤食Big Mac。

【MIRROR成員】Stanley疑飽受創傷後遺症困擾 邱士縉自揭憤怒又內疚向醫生求助

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

銅鑼灣再成打卡點

拍攝時，姜濤與Ian盡展默契，於鏡頭前全程投入，令拍攝在充滿歡樂氣氛之下順利完成。而是次《季前爭霸》將於10月20日晚上10時於該連鎖快餐店YouTube頻道首播，,可按此收睇。

此外即日起，銅鑼灣再次成打卡聖地 ，姜濤的巨型肖像再度登上銅鑼灣金百利商場的戶外廣告板大屏幕，讓一眾粉絲盡情合照打卡。

最新影片推介：宋熙年專訪