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【財政問題】高銀餐飲集團拖欠50員工9月強積金供款　涉款約11萬元

社會 17:54 2022/10/17

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高銀餐飲集團拖欠50員工9月強積金供款，涉款約11萬元。（資料圖片）

工聯會昨天（15日）表示，接獲高銀餐飲集團員工求助，指公司沒有為員工供9月的強積金。（詳情即看：【下一頁】）積金局回應表示，證實集團拖欠該月份的強積金供款，涉及款額約11萬元。

積金局確認根據強積金受託人每月提交的拖欠供款報告顯示，截至今年8月的供款期，高銀餐飲集團並沒有拖欠強積金。至於9月份的供款（供款日為10月10日 ），受託人證實集團拖欠該月份的強積金供款，涉及款額約11萬元，受影響員工約50人，積金局指會立即為僱員向僱主追討。至於10月份供款，如僱主未有在 供款日（ 即11月10日 ） 或之前作出供款，積金局亦會採取追討行動。

積金局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，積金局已經主動聯絡工會，並會與工會合作，以便就拖欠強積金供款為受影響員工提供協助。

積金局將會為受影響的員工提出民事申索，追討被拖 欠的強積金供款。如該公司最終被清盤，積金局會代 表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至 64歲的僱員（包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款 。

積金局呼籲，若有受聘高銀集團旗下餐廳的員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線2918 0102 或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助 。

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記者：黃穎津

 

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