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【升小抉擇】轉讀國際學校仔仔性格大轉變　蔡雪瑩分享升小貼士： 家長勿按自己喜好選校

育兒經 19:05 2022/10/17

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前新聞主播蔡雪瑩（Snowy），下嫁商人丈夫後三年抱兩，現育有1仔1女，早前她在社交網發表長文訴說仔仔升小的心路歷程與感受，後來仔仔最終放棄選讀傳統名校，轉讀國際學校，原來Snowy發現仔仔性格跟本不適合在傳統學校讀書，而讀國際學校後，仔仔性格都改變不少，Snowy直言，家長勿按自己喜好選校。

最新影片推介:

Snowy接受Topick記者訪問時分享仔仔的改變。建議家長選校要按小朋友的性格去決定，千萬不要用自己喜好去行先，因6歲的小朋友已知道自己的喜好，家長可在面試前後，與小朋友討論哪一間學校適合，如小朋友入讀一間不適合學校，對他們而言是很大的障礙，

不一定要入神校或者覺得好好的學校才讀得好，家長不要將自己的喜好強加於小朋友，要小朋友意願行先。

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性格被動變主動

Snowy透露仔仔個性被動「他是一個好怕錯的小朋友，甚至可能有時是老師叫他去答都會不夠膽開聲去答」，不過自從轉讀國際學校後，性格大轉變變得主動：「返咗新學校以嚟佢日日都好開心，會主動分享學校發生嘅事，主要都係同邊啲同學玩，做咗咩實驗、勞作之類，最令我擔心嘅係佢成日掛住傾偈唔食午餐，但真係比以前開朗咗好多，日日都好享受返學。」

懂得自主學習

Snowy表示，仔仔在開學頭一、兩個星期偏向較靜之外，之後都受到同學氣氛感染，都有主動舉手去分享及嘗試答問題，現在有學習興趣，自主去學習，回到家後閱讀興趣都比以前多，發現一個很明顯的轉變，以前跟他一起看書，會覺得他沒有什麼興趣，會覺得件事要應付功課而要去做，基本上很多時間，課堂上都要閱讀，要去圖書館選擇自己喜歡的讀物，現在他會主動拿書看，會主動分享，又會問我問題。

回顧之前仔仔因為面試多間小學一事，兩母子都長期處於緊張的心情，搞到親子關係結冰，現在終於可以放下心頭大石：

仔仔以前見到我一定要黐實我，但嗰排好多面試，可能佢覺得我又要同佢做練習，或者要問他問題，要教佢如何答，有一段短的時間佢冇咁黐住我，依家當然因為過咗面試終於回復從前，大家都輕鬆，國際學校不鼓勵補習，應該學課外活動，現在親子關係變好。

學校分為3類

過去一年，Snowy為了仔仔的升小做足功課，令她對香港的教育制度加深了解，她分享心得說:「第1類傳統學校、第2類國際學校、第3類是新派學校，新派學校就是對於語文培訓，尤其是中文會非常著重，沒有了家長擔心那種入了國際學校就不認識中文那種問題;但另一方面，不會有很多課堂去追趕，成日都有默書測驗考試去評核、去排名，我覺得3類學校適合不同學生去讀，雖然我仔仔入了國際學校，但我絕對不會覺得國際學校才好，其他都不好。」

問到還育有一女的她，會否讓女兒跟隨哥哥入讀國際學校，她說：

因為妹妹跟哥哥的性格是截然不同，妹妹是很主動的小朋友、舉手答問題和分享，又很喜歡做功課，閱讀及發問，未有計劃將她轉校，會繼續讀傳統幼稚園，到她升小時，才會就住她的性格去選擇。

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記者:陳麗薇

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