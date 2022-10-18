  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 17:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【罐頭湯】CY陳宗澤不抗拒接收心靈雞湯　直認難喊：除非是極度不捨得或傷心

娛樂 16:54 2022/10/18

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

陳宗澤（CY）自《全民造星III》後，開始在音樂路上踏出不同的嘗試，在新歌《罐頭湯》中初嘗Rap，表明不想自己框死在某一曲風當中，就如他被稱為「神經刀」般，總會有不同新奇的想法為樂迷帶來驚喜！

推出第二首個人單曲的CY接受TOPick專訪，暢談新歌又細說成長、入行經歷，原來這位大男孩是「難喊」一族，或者要從歌曲演繹中窺探他的情感？

最新影片推介：宋熙年專訪

炮製「罐頭湯」

CY的新作由小克填詞、T-Ma（馬敬恆）與 SeaTravel作曲，這首《罐頭湯》當中原來盛載著不少來自CY的元素。

他開心地分享說：「我向公司反映歌曲題材也想由自己親自Rap！當真正錄音時，我與T-Ma在Rap方面也有交流意見。而本身我對歌曲也有一定程度的理解，我在MV拍攝時提出在中段加入閃靈效果，就令觀眾更易代入，即是感受到自己腦內已充斥著心靈雞湯。」

一首精妙歌曲作品的誕生，團隊成員間合作得舒服、彼此信任也相當重要，CY慶幸自己與T-Ma很像朋友，「我與他年紀相近，錄音前也有聊到對音樂的看法，也會花時間研究。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

CY：不抗拒心靈雞湯

CY的《罐頭湯》相當有營養， 就是讓樂迷反思罐頭式雞湯，可能有一部份人會被充滿知識或感情的話語安撫，而CY自己就不抗拒心靈雞湯：「不是說不要聽，而是要拿取一些有用的，在下一次面對問題時會懂得如何處理！」 

在他眼中，彭秀慧（Kearen）在《全民造星III》時對他所說的話，大大影響著他，他解釋：「她曾指我是『恨鐵不成鋼』，我聽後不是「『哽耳』而是內疚，覺得明明自己並不是這樣兼令她失望。」

他更形容Kearen是觸發他人生轉捩點發生的人，「她令到我有一種力量，或許大家的磁場相近吧！她不但是很了解我的前輩，也是我在人生、心靈上的導師！」

CY形容彭秀慧是其人生、心靈上的導師！（IG圖片）

做好演唱準備 

CY是手執兩首個人單曲的樂壇新人，他一往情深地喜歡著自己的寶貝，即使別人不喜歡也不要緊。

他也受疫情與各種因素影響而未可作實體演出，他認為自己需在現場演繹歌曲，最重要是從身體著手，他稱：「我需確保狀態是得到保障，一定要要充足的睡眠，也要保護聲線，吃喉糖、多喝暖水。」 

CY熱愛唱歌！（IG圖片）

男兒有淚不輕彈？ 

除了歌曲作品，CY首度參與電影，於《阿媽有咗第二個》中演子軒（柳應廷飾）的同學肥Tim。他曾在社交平台中分享感到時表示「自問自己係一個『難喊』嘅人 但係我睇完我都喊左兩獲」。 

CY形容自己是「難喊」的人，但《阿媽》就成功觸動到他，他說：「當我看到毛姐與Jer的家庭關係時，他們爭執時又真的觸動我，令我有感而發。」 

他坦言來自單親家庭的自己習慣了報喜不報憂，「把不好的情緒藏在內心，也習慣在朋友面前充當聆聽者，慢慢就有多東西積壓下來。有時只不過是尚未觸動得到，不代表我沒有這份感受。」

落淚無疑是抒發情感的途徑，CY認為除非是極度不捨得或傷心，否則也觸發不了他的淚線。他憶起自己曾因不開心而獨自往主題樂園，「透過玩機動遊戲來去刺激自己，不用大叫，只是享受離心力便足夠。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

與K Lau分享心事 

CY有時選擇獨自抒解不快，又會視乎朋友情況而決定是否需要「講耶穌」 ，但也總會有脆弱的時候吧？ 

說起可以傾訴心事的圈中朋友，他坦言主要是來自《造星III》，更首選劉瑞祈（K Lau），「我們會一起去釣魚，自自然然就會把心事說出來。」  

至於會否有女閨蜜的存在？CY就甚爲抗拒， 他稱：「我並不懂得與異性說心事，總會覺得這種行為會給予人錯誤的訊息。」

CY與K Lau（右2）十分友好！（IG圖片）

希望親自作曲 

最後，CY揭開自己心底裡的目標，他興奮地說：「希望來年有一首由我自己作曲的作品，我很喜歡在洗澡時哼歌，安坐時就反而想不出來呢！」

他也很想嘗試一些情節虛構的歌曲，也想與林家謙（Terence）合作，他的《在空中的這一秒》給我帶來很多的觸動。」 

髮型： Caty@artifyLab

化妝：WiLL Wong

造型：Anthony Tong

服裝：Supreme, Mihara Yasuhiro

場地：如煙

記者：陳淑霖

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
19:00 2021/03/10
【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
18:10 2022/10/17
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
【神經刀】CY正式出道拒框死唱情歌路線　陳宗澤自爆青春期黑歷史
17:08 2022/07/01
【神經刀】CY正式出道拒框死唱情歌路線　陳宗澤自爆青春期黑歷史

你可能感興趣

【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
19:00 2021/03/10
【全民造星III】陳澤言性格直率不怕得罪高層　「神經刀」CY自認體貼型男友
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
18:10 2022/10/17
【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅
【神經刀】CY正式出道拒框死唱情歌路線　陳宗澤自爆青春期黑歷史
17:08 2022/07/01
【神經刀】CY正式出道拒框死唱情歌路線　陳宗澤自爆青春期黑歷史
娛樂人物職業 歌手 全民造星 彭秀慧 電影 娛樂行業

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
今日 11:31
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
18:43 2022/10/17
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
10:41 2022/10/17
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生