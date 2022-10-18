【罐頭湯】CY陳宗澤不抗拒接收心靈雞湯　直認難喊：除非是極度不捨得或傷心

陳宗澤（CY）自《全民造星III》後，開始在音樂路上踏出不同的嘗試，在新歌《罐頭湯》中初嘗Rap，表明不想自己框死在某一曲風當中，就如他被稱為「神經刀」般，總會有不同新奇的想法為樂迷帶來驚喜！

推出第二首個人單曲的CY接受TOPick專訪，暢談新歌又細說成長、入行經歷，原來這位大男孩是「難喊」一族，或者要從歌曲演繹中窺探他的情感？

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炮製「罐頭湯」

CY的新作由小克填詞、T-Ma（馬敬恆）與 SeaTravel作曲，這首《罐頭湯》當中原來盛載著不少來自CY的元素。

他開心地分享說：「我向公司反映歌曲題材也想由自己親自Rap！當真正錄音時，我與T-Ma在Rap方面也有交流意見。而本身我對歌曲也有一定程度的理解，我在MV拍攝時提出在中段加入閃靈效果，就令觀眾更易代入，即是感受到自己腦內已充斥著心靈雞湯。」

一首精妙歌曲作品的誕生，團隊成員間合作得舒服、彼此信任也相當重要，CY慶幸自己與T-Ma很像朋友，「我與他年紀相近，錄音前也有聊到對音樂的看法，也會花時間研究。」

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CY：不抗拒心靈雞湯

CY的《罐頭湯》相當有營養， 就是讓樂迷反思罐頭式雞湯，可能有一部份人會被充滿知識或感情的話語安撫，而CY自己就不抗拒心靈雞湯：「不是說不要聽，而是要拿取一些有用的，在下一次面對問題時會懂得如何處理！」

在他眼中，彭秀慧（Kearen）在《全民造星III》時對他所說的話，大大影響著他，他解釋：「她曾指我是『恨鐵不成鋼』，我聽後不是「『哽耳』而是內疚，覺得明明自己並不是這樣兼令她失望。」

他更形容Kearen是觸發他人生轉捩點發生的人，「她令到我有一種力量，或許大家的磁場相近吧！她不但是很了解我的前輩，也是我在人生、心靈上的導師！」

▲ CY形容彭秀慧是其人生、心靈上的導師！（IG圖片）

做好演唱準備

CY是手執兩首個人單曲的樂壇新人，他一往情深地喜歡著自己的寶貝，即使別人不喜歡也不要緊。

他也受疫情與各種因素影響而未可作實體演出，他認為自己需在現場演繹歌曲，最重要是從身體著手，他稱：「我需確保狀態是得到保障，一定要要充足的睡眠，也要保護聲線，吃喉糖、多喝暖水。」

▲ CY熱愛唱歌！（IG圖片）

男兒有淚不輕彈？

除了歌曲作品，CY首度參與電影，於《阿媽有咗第二個》中演子軒（柳應廷飾）的同學肥Tim。他曾在社交平台中分享感到時表示「自問自己係一個『難喊』嘅人 但係我睇完我都喊左兩獲」。

CY形容自己是「難喊」的人，但《阿媽》就成功觸動到他，他說：「當我看到毛姐與Jer的家庭關係時，他們爭執時又真的觸動我，令我有感而發。」

他坦言來自單親家庭的自己習慣了報喜不報憂，「把不好的情緒藏在內心，也習慣在朋友面前充當聆聽者，慢慢就有多東西積壓下來。有時只不過是尚未觸動得到，不代表我沒有這份感受。」

落淚無疑是抒發情感的途徑，CY認為除非是極度不捨得或傷心，否則也觸發不了他的淚線。他憶起自己曾因不開心而獨自往主題樂園，「透過玩機動遊戲來去刺激自己，不用大叫，只是享受離心力便足夠。」

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與K Lau分享心事

CY有時選擇獨自抒解不快，又會視乎朋友情況而決定是否需要「講耶穌」 ，但也總會有脆弱的時候吧？

說起可以傾訴心事的圈中朋友，他坦言主要是來自《造星III》，更首選劉瑞祈（K Lau），「我們會一起去釣魚，自自然然就會把心事說出來。」

至於會否有女閨蜜的存在？CY就甚爲抗拒， 他稱：「我並不懂得與異性說心事，總會覺得這種行為會給予人錯誤的訊息。」

▲ CY與K Lau（右2）十分友好！（IG圖片）

希望親自作曲

最後，CY揭開自己心底裡的目標，他興奮地說：「希望來年有一首由我自己作曲的作品，我很喜歡在洗澡時哼歌，安坐時就反而想不出來呢！」

他也很想嘗試一些情節虛構的歌曲，也想與林家謙（Terence）合作，他的《在空中的這一秒》給我帶來很多的觸動。」

髮型： Caty@artifyLab

化妝：WiLL Wong

造型：Anthony Tong

服裝：Supreme, Mihara Yasuhiro

場地：如煙

記者：陳淑霖

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