【生蛇】港男頭皮出紅疹揭「生蛇」　醫生：把握治療黃金72小時

▲ 港男頭皮出紅疹揭「生蛇」，醫生拆解成因及治療黃金時間。

疫情3年，不少國家醫療數據顯示，曾感染新冠肺炎人士生蛇（帶狀疱疹）比率較高。雖然，這研究規模只屬初步，暫時未能證實兩者的關係。不過新冠病毒削弱了免疫系統，繼而誘發生蛇，是不少醫療機構的研究方向。而在我們家庭學的臨床研究經驗，近年生蛇個案確有上升！

一位80多歲男長者早前因頭皮紅疹和水泡見醫生，頭皮很痛，甚至睡不安寧。起初，他以為只是頭皮發炎，去藥房配了些消炎藥，以為吃了便可自動痊癒。原來這頭皮痛不簡單，經檢查後確診生蛇！

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「生蛇」，即是帶狀疱疹，最常見於腰部，不過身體很多地方都可以「生蛇」。「蛇」毒的源頭是水痘帶狀疱疹病毒。這種病毒可引發水痘，很多人小時候「中招」出水痘，雖然痊癒了，但病毒可一直潛藏體內，直至「宿主」免疫力下降，就有機會沿着身體的神經線在皮膚上蔓延，有如靈巧的蛇在身體遊走，散播如電擊、火燒、刺痛的痛楚，更會發展成紅疹和水泡，而大部人發病位置在腰部。

醫治生蛇並不困難，現時有特效藥（針劑或口服藥）可以處理。不過，生蛇的治療黃金期是發病三天內。如果延誤醫治，神經線有可能被病毒破壞，帶來長期痛楚。這位長者接受治療後，紅疹一兩星期後已消退，痛症也在兩個月後完全消失，他久違的笑容再次展現！

這位長者頭皮生蛇則較為罕見。帶狀疱疹病毒感染並非少事，有些病人會出現帶狀疱疹後神經痛(postherpetic neuralgia)。即使水泡消退仍會長時間疼痛，可持續數月，甚至數年。這是因為神經纖維受損，向大腦胡亂發出疼痛訊號而導致這種情況。

另外，生蛇長在不同地方可引致不同併發症。例如，長在耳內可影響耳道、內耳；長在眼周可引致角膜炎，甚至影響視力。如病毒入侵了神經系統，可發腦炎、面癱、聽力或平衡問題。如皮膚上的水泡未得到適切治療，亦有機會感染細菌而導致皮膚嚴重發炎。今次這位長者朋友生蛇沒有影響眼睛，可說是不幸中的大幸！

長者是生蛇的高危人群，這是因為他們抵抗力較弱，潛藏於體內的病毒可能會引發生蛇。其他生蛇高危人士包括愛滋病、糖尿病、癌症患者等。另外，壓力大人士也有機會生蛇。

雖然疫苗不能完全保證不會「生蛇」，但疫苗可减少發病時的疼痛感、縮短發病時間，以及減低併發症，如帶狀疱疹後神經痛(postherpetic neuralgia)。研究顯示，疫苗可提供五年以上的防護。新一代「蛇針」為重組疫苗，需要接種兩劑，間距為2至6個月。而曾接種第一代「蛇針」人士，也應接種一劑新一代疫苗，加強保護。

理論上是，但實際上很多人中過水痘，只是沒發病而已，因此不知道身體已有病毒潛藏。沒有中過水痘人士，也可以選擇接種蛇針。

▲ 家庭醫學科曹嘉軒醫生

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