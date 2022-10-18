【拖延症】4個問題自測拖延症　專家教3招提升工作效率

▲ 4個問題自測拖延症，專家教3招提升工作效率。

各位在職人士，有沒有試過以下的經歷：

明明有一個月時間去完成任務，卻總在deadline 前幾日才日以繼夜地趕工?

如見有很多時間，卻永遠提不起勁工作。

對於一些沒有興趣或覺得很沉悶的事情，永遠都會拖到最後才不情不願地去做。

對自己要求很高，因此很害怕做得不夠好，所以遲遲未起動。然而deadline 到了，卻只有趕忙完成，但做的時候感到很挫敗和焦慮。

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若你經常經歷以上其中一種或多種情況，可能你有拖延的習慣。坊間經常提及的「拖延症」，雖不是一個正式的診斷名稱，卻是一個常見的現象及生活習慣。

一般來說，有「拖延症」習慣的人，往往會覺得時間很充足，因此不用急，暫時放低一下。然而當死線越來越接近時，往往卻發現工作仍未開展。而亦因著大小事情不停拖延，他們的生活或許也會大受影響。不過可喜的是，「拖延症」並非「不治之症」，其實是有很多方法補救的。以下是一些小貼士：

安排工作優先次序

當發現自己的時間運用很糟糕時，先不要急著去畫時間表。在這之前，可先重新回想一下自己大部份的時間用在哪裡，或者也可反思一下，生活上是否遇著一些困難，以致自己經常跟不上計劃，遲遲也不想開展工作。反思過後，可按著自己的能力及實際情況，能找出一個更有效的方法讓自己管理時間。

工作清單能讓我們把工作分輕重緩急及優先次序，而種類也五花八門。筆者很推介艾森豪矩陣 (Eisenhower Matrix)，這個矩陣的基本概念是把工作的緊急及重要程度分為四個等級：

(1) 重要且緊急的事 – 這些事情必定要優先完成

(2) 重要但不緊急的事 – 可把這些事情當為長期目標，當完成(1) 後便慢慢處理

(3) 不重要但緊急的事 – 雖然這些事情須儘快完成，但未必需要自己親自處理。可以的話，可以請人代勞。

(4) 不重要也不緊急的事 – 這些是生活中可刪減及捨棄的事情，可免則免。

總括而言，這個矩陣能以視覺代的形式呈現事情的重要及逼切性，能讓我們更有效地管理時間並好好規劃手上的工作。

限制工作修改次數

有一些人做事不停拖延，並非他們覺得時間很多，而是很害怕自己做得不夠完美， 因此遲遲未能起動，或寫完又不停改。若向他們說做事不用太完美，隨心便可的話，往往他們也很難釋懷，更會繼續堅持自己的高要求，更會因死線接近而變得很焦慮。

筆者有一些小建議，就是當發現自己已經把原本所寫的改了三次，就告訴自己不要再修改，也不要想太多，繼續完成便可。而當遞交了工作後，也不要回想太多。

訂立小目標及奬勵

若發現自己凡事起動困難，不妨為自己訂立一些小目標。當完成目標後，可以奬勵一下自己，例如看一齣電影、大吃一餐等等，讓自己做事更有動力。

▲ 註冊教育心理學家廖坤怡

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