【升中面試】協恩中學復辦實體招生講座及面試　超級狀元返母校分享：協恩女生較貼地

▲ 直資女校日前復辦實體招生講座。（校方提供圖片）

疫情兩年多以來，不少學校入學簡介會及面試改為網上進行，直資傳統名女校協恩中學日前復辦實體中一入學講座，吸引逾2,000名家長報名，明年180個中一學額現正接受報名，本月28日截止網上申請。該校將於下月起展開兩輪實體面試，亦是疫情以來首度復辦實體面試。

協恩中學於上周六（15日）舉行2023至24學年中一入學講座，舉辦實體講座以及學生體驗活動，因應防疫關係，講座只開放400個實體家長名額及240個學生體驗名額。家長須事先於網頁登記參加，最終吸引逾2,000名家長報名。

▲ 協恩今年誕下的文憑試「超級狀元」周愷彤亦有親身分享過去6年學習點滴。（校方提供圖片）

該校於今年中學文憑試（DSE）誕下的「超級狀元」周愷彤亦有親身分享於協恩6年學習點滴，感激母校提供很多機會給自己嘗試、開拓自己的眼界，如曾到維也納、東京參加音樂節交流活動，以及到訪中國內地山區義教等，過程中感悟到助人為快樂之本，因而確立讀醫志向，盼盡一己綿力服務市民。

周同學現正就讀中文大學「環球醫學」課程，她指進入大學後，觀察到畢業於協恩的同學總能讓人留下「謙卑」的印象，無論在學業或待人處事上，均以謙卑、認真態度對待每一件事，「朋友跟我說，協恩人比較『貼地』和『easy going』」，她認為此特質有助培養良好團隊合作精神。

協恩中學校長梁少儀在講座上介紹明年中一入學申請詳情。該校下學年提供180個中一學位，10月15日至28日接受網上報名，申請人須再於11月6日中午前，將網上申請表、成績表、出生證明等實體文件及報名費，於學校開放期間內一併遞交。

所有申請者均可獲首輪面試機會，首輪面試將於11月19日舉行，並以個人實體會面形式進行，以了解學生的表達、解難、運算、邏輯思維等能力。協恩中學副校長周希怡呼籲申請人宜以平常心看待面試，避免因緊張失去水準。首輪面試後，校方將篩選出500至600名申請者，進入次輪面試，次輪面試將於12月至明年3月進行，由校長及資深教師接見申請者及其家長或監護人，話題圍繞學生個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等，同學亦可主動發問。

協恩中學為直資學校，2023至24年度入讀新生學費，初中為37,800元，校長梁少儀強調：「協恩將秉持優質教育，平等共享之理念，不問學生貧富，只考慮她們的能力和學習態度。」校方將一如以往從學費總額中撥出30%，作為奬學金及助學金，期望家長和學生不會因學費而放棄學位。

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責任編輯：馮琪雅