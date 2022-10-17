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【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣

健康 18:43 2022/10/17

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男子突心臟病發死亡90分鐘，奇跡復活回憶瀕死體驗：什麼都沒有！

很多人對於死後世界感到好奇，但事實究竟為何，無法得到證實。澳洲有一名男子日前經歷「死而復生」，醒後稱自己看到的死後世界，與其他説法大相徑庭。

最新影片：

綜合外國媒體報道，澳洲男子布萊克（Alistair Blake）曾在睡夢中突然心臟病發，據家屬稱，他在凌晨3時10分發出詭異咕嚕聲，吵醒了淺眠的妻子。醫護抵達後發現布萊克已死亡，在歷時90分鐘的搶救後，他奇蹟般被救回一命。一周後，布雷克在醫院醒來，經觀察其腦部沒有留下長期損傷，完全康復。

瀕死體驗：什麼也沒看見

布萊克經歷了90分鐘「死而復生」過程，被問到在此期間是否看見了什麼，他回答：

沒有，我什麼也沒看見。沒有亮光或任何類似的東西。只記得自己上床睡覺，接下來就在醫院擔架推車上甦醒，從加護病房轉移至心臟重症監護病房。大腦完全封閉這兩階段發生的事。

昏倒造成的錯覺

主流認同的瀕死體驗説法，大多是看見已逝好友來迎接，會出現亮光、華麗大廳、白雲等；有人認為這代表看見來世，或者人類意識離開大腦。有心理學家推測，這些現象可能是腦部閃過的早期記憶，或者某種防禦機制。

不過，安寧醫療照護專家斯蒂爾（Patrick Steele）表示，仍贊同醫學上解釋人的瀕死體驗，實際上是腦部血液供應變化造成的視覺影響。他以「昏倒」為例，說明人在瀕死昏倒時，腦部需要大量氧氣及血液供應才能有效運作：

低血壓導致腦部血液供應變化，會造成某種管狀視覺（tunnelled vision）現象，因此昏倒前，可能看見黑暗從外圍慢慢靠近。有人看見所謂白光，也是類似原理，只是更誇張的一種昏倒。

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責任編輯：羅嘉欣

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