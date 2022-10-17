【育兒心得】孩子總是死撐跟自己作對？　家長必學4個方法取得子女信任

▲ 父母要取得孩子信任，孩子才願意跟父母分享最私密的事，也有勇氣承認錯誤。（《野人老師》劇照）

北風和太陽的故事，大家應該都想過。跟教養一樣，一味強硬地吹，是不能令孩子聽教聽話。相反，以太陽的熱，卻可以令孩子把強撐的外衣放下。究竟是如何做到呢？

愈吹愈強 孩子天性會強撐到底

相信絕大部分家長都會試過為一些事生氣，也會出口惡言相向，跟孩子吵起來。有沒有研究過，鬧完會改過的成功率是多少？大家也明白，其實孩子仍會再犯錯，沒完沒了。也許為了避開家長的責備，下次更「小心」行事，家長更難發現。

就似北風使勁地吹，是不會令人把外衣脫去，相反只會愈吹抓得愈緊。我們的教養也一樣，愈鬧關係愈緊張，孩子為了保護自己，會愈抓愈緊，更不會表達自己想法，也不信任父母。強撐到底。

動之以情 接納再接納

要令孩子聽話，要跟他們交心。上一次跟孩子傾心事是何時呢？當中不包括批評，也不包括責罵，單純地聽孩子說出自己心聲。這些交流時間可使孩子放下戒心，把心打開，什麼事也易「話為」。

其實只是單純地親密溝通，要做的話每一位父母都可以做得到，孩子的心打開了，就會明白出錯地方，更深刻地記住。重點從來都是親密關係。但要建立這種親密關係，靠的是一次又一次的接納與耐性。

孩子不會一次就成功，父母的接納卻可令孩子更主動，更認真地面對錯誤。當我們問為什麼孩子總是跟自己作對，此時父母就要問問自己，跟孩子關係如何了。

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親密關係就是信任

到頭來，親密關係，就成就了孩子跟父母的信任。有了信任，孩子願意跟父母把最私密的事拿出來分享，也有勇氣承認錯誤。要成就這種信任，家長要留意：

- 溝通應在接納基礎上進行

- 不要在孩子告訴你的事上作批判

- 用同理心先進行對孩子的理解，待合適時機才把道理灌輸

- 耐性從來都是教養必勝之道

最後，溝通不包括「支配」 ，在溝通過程中，只需要把所思所想，當中感受簡單地表達清楚就足夠，接下來，就由孩子按自己心意來做，給信心自己孩子，他們會明白的。

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作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。