【泰國旅遊】泰國旅遊入境攻略8大注意事項　做漏一步隨時無法回港

▲ TOPick整合8個遊泰注意事項，大家玩都玩得放心啲！

隨着港府實施「0+3」檢疫，同時泰國自10月1日起大幅度放寬入境限制，港人入境無需簽證、提供針紙及PCR核酸檢測，難怪大批港人爭住飛往當地旅遊！雖然已經不用以上的入境手續，但還有幾項注意事情需要留意，萬一做漏一步隨時無法回港！

1. 泰國認可疫苗？

泰國政府目前認可7種疫苗，包括阿斯利康、復必泰、莫德納、國藥、科興、強生及俄羅斯衛星疫苗。

自10月1日起，泰國已解除所有旅遊緊急狀態，入境旅客無論有否接種疫苗，也無需出示針紙及PCR核酸檢測證明，可自由出入境。所以，即使沒有接種疫苗的旅客，也能前往當地旅遊。

2. 免簽證旅客可逗留多久？

泰國延長海外旅客逗留日數，由2022年10月1日至2023年3月31日有效期，免簽證國家及地區例如香港，由30日增加至45日，不用簽證即可入境。

至於需要落地簽證（VOA）的國家及地區則由15日延長至30日。

▲ 泰國暫延長海外旅客逗留日數，由30日增加至45日。

3. 需用泰國版「安心出行」？

泰國政府自10月1日起已將新冠肺炎由「危險傳染病」重新列為「受監測傳染病」，當地新冠疫情管理中心早前已解除曼谷及76個縣市的監察區，全國所有處所及活動回復正常營業。

所以進入食肆或景點參觀人數等已沒有社交距離限制，旅客亦無需使用任何疫苗通行證或健康碼，等於回復到疫情前一樣。

▲ 泰國已解除所有旅遊緊急狀態，以及縣市的監察區。

4. 旅遊期間確診怎麼辦？

雖然泰國已踏入後疫情時代，但若旅遊期間不幸確診，可致電泰國新冠肺炎專線1422尋求協助。

無症狀感染者及輕症患者均免隔離，但需接受病情控制措施，而出門時需戴上口罩和保持社交距離，為期5天。

5. 口罩令？

當局已取消口罩令，旅客在公共場所無需配戴口罩。不過至今曼谷大部份市民及旅客仍有戴口罩，亦建議旅客在公共交通工具、市場和音樂會場地等擁擠場所戴上口罩，以保障個人安全。

6. 回港前準備

基於港府「0+3」檢疫政策，旅客需在起飛前24小時內，自我進行快速抗原測試，並持陰性結果方可上機，若做漏此步驟，隨時無法回港！

另外，回港前需在網上預先填寫衞生署「健康及檢疫資訊申報表」，並取得健康申報二維碼，辦理登機手續時應出示二維碼供航空公司查核。健康申報二維碼有效時間為96小時，最早可在抵港時間前3天遞交申報表。

▲ 回港前需自我進行快速抗原測試，若做漏此步驟，隨時無法回港！

7. 抵港過關程序

抵港後除了接受體溫檢查，出示健康申報二維碼之外，還要到指定區接受PCR核酸檢測，完成檢測後才可取行李。若PCR驗出陽性結果，疫苗通行證會轉為「紅碼」，隔離安排與本地確診個案劃一處理。至於陰性入境人士則要按「0+3」檢疫，進行3天醫學監察。

8. 「0+3」檢疫

入境人士無需接受強制隔離，按港府目前「0+3」檢疫模式，進行3天醫學監察，疫苗通行證會轉為「黃碼」。期間可自由活動、前往上班、商場或超級市場等地方，但無法進入食肆、酒吧、髮型屋等高風險場所。

▲ 「0+3」檢疫模式

3天醫學監察而沒有確診，疫苗通行證會自動轉為「藍碼」。

其後進入4天自行監察期，每天量度體溫兩次、接受快速抗原檢測並取得陰性結果後方可外出，在第4天及第6天還要進行強制PCR核酸檢測。

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責任編緝：馮雪怡

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