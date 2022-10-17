免費電視77台改新台名HOY TV　公布全新排陣獲陳慧琳到場支持

▲ 陳慧琳現身撐場。

有線寬頻通訊集團旗下的免費電視77台今日（10月17日）舉行「全面進化 重新啟航」活動，公布全新品牌形象及企劃，以及來年節目。

會上，更宣布免費電視77台將於明日（10月18日）起採用全新台名及台徽 — HOY TV（HOY粵語讀音為「開」），是次品牌革新並邀天后陳慧琳（Kelly）出席撐場。

▲ HOY TV大曬冷。

活動上，公有全新排陣，周一至周五晚上8時至9時30分主打資訊及娛樂節目，在《一線搜查》緊接播旅遊飲食等資訊節目，當中名廚Ricky及Jacky載譽歸來的《煮題COOK》第二季、《一味傍身世界通行》。

晚上9時30分主打劇集，包括有《大宋宮詞》、《風起霓裳》、《蝕日風暴》、《PTU機動部隊》等；晚上10時30分以生活旅遊節目為主，當中由林奕匡、衛詩雅、鄭融及黃妍主持的《另類自由行》；泳兒、釗峰、周家怡及林欣彤主持的《我要去靜修》；梁諾妍、Aka趙慧珊、余潔瀅、李月兒主持的《亞洲Top Ten》；林芊妤、敖嘉年、梁嘉琪主持主持的《健康10點半》等。

▲ （左起）梁諾妍、黎紀君、鍾浠文。

第3度改台名

至於周末將進行節目大革新，推出該台首個選秀真人騷《就是青春》，皇牌收視節目《空間改造王》逢周日晚播出。

其他綜藝節目將有歐陽偉豪（Ben Sir）首次與七仙羽師傅合作，踢爆大小蠱惑騙案的《Ben Sir騙術奇談》；由靚媽周勵淇、湯怡主持的《星媽教育地圖》。而HOY TV亦會明年夏日推出《Summer Girls 2023》。

其實免費電視77台最初開台名為「奇妙電視」，在2018年10月27日改名為「香港開電視」，如今第3度改名稱為HOY TV。

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