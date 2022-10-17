  • 26°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 19:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保良局虐兒案】獨立檢討委員會舉行首次會議　首階段集中檢視0至3歲嬰兒院舍服務

社會 18:51 2022/10/17

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

保良局嬰兒組早前爆出虐兒事件。（資料圖片）

保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出有幼兒工作員推跌幼兒，事件交由警方調查跟進。保良局早前也就事件發聲明，公布該會董事會通過成立獨立檢討委員會檢視兒童院舍住宿服務。相關的獨立檢討委員會今日（17日）舉行首次會議，

保良局指，就兒童院舍住宿服務（0-6歲）成立的獨立檢討委員會今日召開第一次會議，委員會在會上確認職權範圍、檢討方向、日程及獨立秘書的安排，並通過聘用德勤咨詢(香港)有限公司作內部監控評核工作。

委員會將全面審視保良局兒童院舍住宿服務（0-6歲）整體政策措施、工作流程和服務質素監控等、檢視涉及有院舍住宿服務工作員不恰當管教事宜，研究可能成因及現存或潛在影響，並就防止同類事件發生提出具體跟進，及就本港相關服務的政策提出改善建議等。委員會首階段會集中檢視嬰兒組別（0-3歲），而第二階段將檢視幼童組別（3-6歲）。

委員會主席彭韻僖表示，委員會將獨立、客觀及公正地全面檢討保良局兒童院舍住宿服務（0-6歲）整體服務水平、政策及措施等，也會留意政府相關政策及最新發展，並就有需要改善的政策範疇及安排提出建議。彭續稱，充份理解社會對兒童院舍住宿服務的關注，委員會會竭盡所能，以專業和持平的態度審視各相關範疇，盡快提交相關建議。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【保良局虐兒案】保良局成立獨立檢討委員會　檢視兒童院舍住宿服務管治制度
13:02 2022/10/08
【保良局虐兒案】保良局成立獨立檢討委員會　檢視兒童院舍住宿服務管治制度
【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
09:09 2022/10/14
【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
【保護兒童】警方續辦「童行‧同心」計劃　推電車流動展覽等活動喚保護兒童意識
16:00 2022/10/14
【保護兒童】警方續辦「童行‧同心」計劃　推電車流動展覽等活動喚保護兒童意識
【童樂居案】涉連環掌摑2歲女童　女職員認罪囚4周
16:19 2022/10/14
【童樂居案】涉連環掌摑2歲女童　女職員認罪囚4周
【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者
16:48 2022/10/14
【保護兒童】今年首8月錄795宗虐兒案　7成施虐者為家人或照顧者

你可能感興趣

【保良局虐兒案】保良局成立獨立檢討委員會　檢視兒童院舍住宿服務管治制度
13:02 2022/10/08
【保良局虐兒案】保良局成立獨立檢討委員會　檢視兒童院舍住宿服務管治制度
【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
09:09 2022/10/14
【虐待兒童】2歲女童被虐打受傷　警列虐兒處理
【保護兒童】警方續辦「童行‧同心」計劃　推電車流動展覽等活動喚保護兒童意識
16:00 2022/10/14
【保護兒童】警方續辦「童行‧同心」計劃　推電車流動展覽等活動喚保護兒童意識
虐兒 服務 罪案 保良局 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
今日 10:41
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
【消委會】27款牙膏檢出微量重金屬　另3款兒童牙膏過酸或損琺瑯質
今日 10:00
【消委會】27款牙膏檢出微量重金屬　另3款兒童牙膏過酸或損琺瑯質
【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
14:40 2022/10/16
【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰