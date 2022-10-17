【保良局虐兒案】獨立檢討委員會舉行首次會議　首階段集中檢視0至3歲嬰兒院舍服務

▲ 保良局嬰兒組早前爆出虐兒事件。（資料圖片）

保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出有幼兒工作員推跌幼兒，事件交由警方調查跟進。保良局早前也就事件發聲明，公布該會董事會通過成立獨立檢討委員會檢視兒童院舍住宿服務。相關的獨立檢討委員會今日（17日）舉行首次會議，

保良局指，就兒童院舍住宿服務（0-6歲）成立的獨立檢討委員會今日召開第一次會議，委員會在會上確認職權範圍、檢討方向、日程及獨立秘書的安排，並通過聘用德勤咨詢(香港)有限公司作內部監控評核工作。

委員會將全面審視保良局兒童院舍住宿服務（0-6歲）整體政策措施、工作流程和服務質素監控等、檢視涉及有院舍住宿服務工作員不恰當管教事宜，研究可能成因及現存或潛在影響，並就防止同類事件發生提出具體跟進，及就本港相關服務的政策提出改善建議等。委員會首階段會集中檢視嬰兒組別（0-3歲），而第二階段將檢視幼童組別（3-6歲）。

委員會主席彭韻僖表示，委員會將獨立、客觀及公正地全面檢討保良局兒童院舍住宿服務（0-6歲）整體服務水平、政策及措施等，也會留意政府相關政策及最新發展，並就有需要改善的政策範疇及安排提出建議。彭續稱，充份理解社會對兒童院舍住宿服務的關注，委員會會竭盡所能，以專業和持平的態度審視各相關範疇，盡快提交相關建議。

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責任編輯：江麗盈