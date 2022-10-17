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【多元共融】恒隆啟動「她領航」推動女性發展　40名各行業女性精英任導師

社會 19:00 2022/10/17

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恒隆啟動「她領航」推動女性發展，40名各行業女性精英任導師。（恒隆圖片）

恒隆地產與香港青年協會領袖學院合辦恒隆「她領航」計劃今日（17日）舉行項目啟動禮及首項活動「她論壇」。計劃旨在為女大學生提供師友指導、領袖培訓及實習機會等，提升她們的個人潛能和所長，成就女性的多元發展。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，恒隆「她領航」計劃得到各間大學的鼎力支持及同學們的踴躍參與，計劃旨在連結各持份者的專長，推動女性發展，共建多元共融的優享生活環境。

香港青年協會總幹事何永昌指，女性在家庭和社區均擔當一定的角色，惟缺乏社會參與的機會。青協深信每個人都有潛能成為領袖，感謝恒隆支持青協領袖學院，為已有一定領袖潛能的女大學生提供學習與實踐並重的高質素培訓。

香港海關關長何珮珊任啟動禮主禮嘉賓，她勉勵在場的女大學生專業認真及正直堅毅是無分男女，關鍵不在於人員的性別，而是他們是否有同理心、是否勇於接受挑戰和敢於擔當。

女性不再需要展現男子氣概，亦能在男性主導的職場中獲得認同。 即使保留女性形象，保持真我，亦能與男性相輔相成。

恒隆「她領航」計劃旨在為女大學生提供師友指導、領袖培訓及實習機會等，提升她們 的個人潛能和所長，成就女性的多元發展。計劃的首階段在香港及上海兩地共同展開， 有200名全國女大學生參與，並由40名來自各行業的精英女性擔任「她領航」導師。 表現優秀的學員，更可獲得由恒隆或「她領航」導師提供的實習機會。

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責任編輯：李榮忠

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