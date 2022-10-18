【施政報告前瞻】消息：政府研建南北運輸走廊　避免北都加重吐露港公路負擔

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施政報告明日公布，有消息人士透露，報告內將着墨研究興建連接北部都會區至市區的新公路，避免日後加重吐露港公路負擔。有立法會議員分析，現時政府正研究過海車流西移策略，興建新公路連接南北是其中一環，有機會在施政報告着墨。

據悉，施政報告亦會提出新鐵路項目，新綫將連接錦上路、葵涌及九龍塘；港深西部跨境鐵路亦會有進展。

《北部都會區發展策略》中曾提及，擬興建一條南北運輸走廊，連接新界北新市鎮至市區。據悉，政府正研究興建一條新公路，未來北部都會區車流不用駛經吐露港公路，可直接駛出市區，避免加重吐露港公路負擔；消息人士指，施政報告將提出有關研究方向。

實政圓桌立法會議員田北辰分析，現時政府正研究過海車流西移策略，包括興建第4條過海隧道經交椅洲人工島過海，西隧可騰出空間吸納紅隧東隧車流。他又指，政府亦正研究興建新公路，方便北部都會區新發展區車流駛往市區，有關研究方向或在施政報告提及。

民建聯過去亦有就南北運輸走廊提出政策倡議，當時建議建一條連接打鼓嶺至八號幹綫的新公路。

除南北運輸走廊外，消息人士指出，施政報告亦會提出興建連接沙頭角至新田的北部高速公路、以及提出新鐵路項目，連接錦上路、葵涌、九龍塘等地。

立法會議員張欣宇表示，贊成政府興建連接元朗地區及九龍塘一帶的新鐵路項目。他指出，如相關鐵路順利落成，由錦上路直達九龍塘車程只需約12分鐘，比現時屯馬綫需時32分鐘大幅縮短，有助紓緩東鐵綫及屯馬綫幾近飽和的壓力。

據報，施政報告將提及「港深西部跨境鐵路」細節，相信鐵路將由港深兩地政府合營，並各自負責境內建築成本。

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記者：陳梓蔚