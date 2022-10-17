【謀殺友人】疑友人與女友有染菜刀追斬致死　地盤工否認謀殺警誡稱「愈諗愈嬲」

▲ 地盤工涉斬死友人，案件今於高等法院開審。資料圖片

67歲地盤工疑因女友及金錢問題，曾多翻質問54歲友人。及至2019年10月地盤工聲稱因一時嬲怒，遂以菜刀斬向正在打麻雀的友人頭及頸部，友人逃走至坐在地上用手抱頭擋格時，地盤工續斬向對方頭部3至4下，直至對方倒於血泊中。地盤工其後致電兄長及報警自首，今(17日)於高等法院否認謀殺罪。控方開案詞指，被告警誡下稱「因為佢之前想追我女朋友......我今日見返佢，愈諗愈嬲」。法醫指死者頭及頸有共有12處被斬及割傷勢。



被告盧禮秋（67歲），被控1項謀殺罪，控罪指他於2019年10月18日在香港謀殺男子周仕清（54歲）。



控方開案詞指，被告與「阿娟」於2017年打麻雀時認識後，發展成親密關係。阿娟於元朗建安樓租賃一單位，內有兩張麻雀枱，供友人耍樂，死者經常到訪，因而認識被告及阿娟。



及至2018年中，被告與阿娟因錢銀瓜葛而影響感情，被告並懷疑阿娟與死者有染，因而與死者多次對質。案發前3個月，被告曾因與死者發生爭議而報警。



及至案發日早上，阿娟前往澳門，被告到阿娟所租單位，單位內有人打麻雀，被告則坐在沙發上玩手機及與其他人閒聊。及至下午3時，死者到達單位打麻雀，並問及被告要否打麻雀及吸煙，被告拒絕，死者則背向被告繼續打麻雀，兩人再沒有對話。



控方指被告突然用菜刀從後斬向死者頭及頸部，登時血流如注，死者隨即逃走到另一邊，並用手抱頭擋格，被告續追上揮刀斬向死者頭部3至4下，死者因失血過多倒於血泊中。

在場人士見狀紛紛離開單位，被告於5至10分鐘後，於單位外致電兄長及報警自首，並稱已忍受死者一段時間及預備入獄，被告其後返回單位等候警方到場。死者送院後證實不治，救護員並於現場尋回死者兩隻左手手指。



控方指被告於警誡下稱，「因為佢之前想追我女朋友，曾經嘈過交，我今日見返佢，愈諗愈嬲」。被告其後與替警方進行錄影會面時指，早於2018年中死者曾向他施襲，因死者妒忌他與阿娟的關係，死者曾欠阿娟金錢，而阿娟亦曾透露與死者發生關係。被告稱事發當日怒火中燒，遂用刀斬死者，當時死者用手掩頭，被告稱斬了約7至8分鐘，其後便洗手及報警。



被告向警方續稱只想教訓死者，當時只想斬其肩膀，腦海一片空白，並沒有意圖斬死對方。法醫驗屍報告指，被告頭及頸分別有8處及4處被斬及割之傷勢，其中4處致頭顱骨裂，左手兩隻手指被斬斷，左尺骨及右肱動脈被割傷，法醫指手部傷勢與自衛吻合，死因是多處被斬及割傷。控方指被告基於妒忌死者與阿娟之關係，出於嬲怒而作出報復。



聆訊明(18日)續。

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記者：林育慧