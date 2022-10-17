【車Cam直擊】怪男飲完咖啡空罐放他人車頭　網民籲包容：應有智力問題

網上流傳一段「車CAM」片段，顯示一名男子喝完的罐裝咖啡後，並非丟棄在垃圾筒內，而是將其放進一部車的車頭水撥底下，場面惹笑。不過，有網民指出涉事男子應有行為及智力問題，呼籲片主包容。

片段可見片主的車停泊在一個停車場內，一名穿白衣、戴眼鏡的男子，手持着一罐咖啡由遠走近，直到車頭位置時，將咖啡一飲而盡。正當以為他喝完咖啡會離開後，男子竟走到車頭，用手拉起車頭水撥，再將空罐安放在水撥底，男子其後逕自離開。當時停車場亦有不少人留意到該名男子的行為，但沒人理會。

片主將片段放上網後質疑，「放罐飲完嘅咖啡係人地車頭做乜？點解可以咁無聊呢？」大部分網民則認為片中男子應該有行為或智力問題，「只可以話唔好彩」、「一睇都知智力有問題...唔好計較啦」。

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