【偷拍同事】涉員工依帽間偷拍女同事　店舖經理認窺淫罪判感化1年

▲ 經理涉於店舖內偷拍心儀女同事，今就窺淫罪被判感化1年。資料圖片

45歲店舖男經理涉在員工衣帽間放置手提電話偷拍兼職女店員，惟被對方發現，事後向對方表白，坦承迷戀對方，於約半年前已開始偷拍，女方大驚報警。涉案經理早前承認1項窺淫罪，今（17日）於西九龍裁判法院被判1年感化令。

暫委裁判官曾慶東判刑指，早前為被告索取的感化報告正面，被告有悔意，遂接納建議判1年感化令。

被告黎超然（45歲）報稱經理，他被控於2022年3月29日，在葵涌新都會廣場一店舖員工室衣帽間安裝或操作設備，即1部黑色華為手提電話在1個有窺孔的紙皮箱內，為了讓他能夠在被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為的地方秘密拍攝女士X，而她處身令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會女士X是否同意被拍攝。

案情指，42歲女事主X於店內任兼職員工，當日中午如常到衣帽間換制服時，看見地上有1個可疑的紙皮箱，細看下發現裏面放了1部錄影中的手機。X馬上向女經理求助，惟遭被告攔截，聲稱會解決事情，又取走手機。

被告在10分鐘後私下召見X，承認手機屬於他，並向X稱對她有好感，坦言自2021年10月起拍攝X。被告又主動奉上手機予X檢查，惟裏面已沒有相關影片。X遭被告嚇壞，立即離開店舖和報案。

被告警誡下稱迷戀X，衝動下放置手機拍片，更承認此前已偷拍X約30次，所有影片已刪除。

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記者：陳曉欣