【搶機票】亞洲萬里通再有大量12月及1月東京機票　即睇可兌換日期

▲ 亞洲萬里通再有大量12月及1月東京機票，即睇可兌換日期。（資料圖片）

社交平台專頁「MeetHK.com 旅遊情報網」晚上發文，指「亞洲萬里通」里數兌換機票計劃，再有大量12月及1月前往東京機票，而1月去程及回程亦有大量兌換名額，不單止有經濟客位，更有商務客位機票。

以下由「MeetHK.com 旅遊情報網」整合可兌換機票的日期︰

經濟艙：

東京成田去程：1月4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18日

東京羽田去程：12月1,2,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15日

東京成田回程：1月10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21日

12月特選經濟艙：

東京成田去程：12月3,4,5,10,11,12日

東京成田回程：12月2,3,4,5,7,9,10,11,12日

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