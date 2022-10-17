【中大新校徽】中大賀校慶首推簡化版校徽　刪「博文約禮」校訓被指遺忘先賢教導

▲ 中大今日（17日）公布推出新校徽，圖為首推「簡化版」校徽刪去下方校訓絲帶。（中大facebook圖片）

中文大學日今日（17日）突推出新校徽，沿用金、紫色主調，但不再採用分割用色設計，校方稱可呼應「廣納不同智慧，文化共融之地」中大精神，以及令校徽中的「鳳」形態更清晰靈動；中大更首推「簡化版」校徽，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。

有中大校董質疑校方事前無諮詢，不少學生、校友更狠批新校徽不美觀，簡化版校徽刪去校訓更是「遺忘先賢教導」，有學生代表盼暫緩使用新校徽。中大稱已諮詢2,200名師生及校董等持份者，並於9月向中大校董會執委會呈交最終建議。

今次是中大第4次換校徽，以及仿傚部分外國大學，首度推出簡化版校徽，正式校徽用於正式文件及場合，包括畢業證書、官方信件，建築物標誌等，簡化版則供包括社交平台在內的推廣傳播渠道、數碼平台等日常應用。

中大一直以鳳凰為校徽，紫與金兩種校色，分別象徽「熱誠與忠耿」及「堅毅與果敢」；新校徽沿用紫、金色主調，鳳凰設計細節稍作微調，但不再採用「分割用色設計」，改為單一以紫色為底色、金色為主體「鳳」的顏色；新校徽可因應設計需要，用於不同顏色的底色或單色底色，即主色、底色可隨時更替。

出自孔子《論語》、校徽下方「博文約禮」4字校訓絲帶，在正式版校徽獲保留，但在簡化版校徽被刪去。校方指校徽更新以中大傳統紋章設計為基礎，為大學校徽、標誌及視覺設計元素換上新貌，形容「整體設計更加融和，亦更見時尚簡約。」中大同時推出新標語「凝聚・締造無限」，靈感源自各界持份者與中大之間的凝聚力，以及眾人團結一心貢獻社會的共同信念。

中大校長段崇智說，為迎接中大明年創校60周年的重要里程碑，中大仔細探討如何更上一層樓，稱在堅守中大創校使命及「博文約禮」精神同時，為大學形象注入新氣象，「保留傳統之餘使其更易辨識，更切合現代及未來發展」，讓中大在國際間有獨特清晰定位。

立法會議員、中大校董劉國勳不評論新設計，但指校徽關乎大學形象，中大事前缺乏諮詢，是非常不尊重校董會。中大「聯書院學生會平台」小組召集人葉子駿指，中大事前並無廣泛諮詢，9個書院學生會及教務會學生代表均沒有被諮詢，部分學生、校友雖贊同簡化理念，惟刪去校訓設計惹來狠批「遺忘祖宗、先賢教導」，籲校方暫緩決定，並諮詢全體學生、校友意見。

中大回應稱，已就更新品牌形象詳情，諮詢2,200名持份者意見，包括教職員、學生、校友、校董會成員及公眾等；去年「大學校董會集思日」上已跟校董會討論計劃發展方向；校外校董會成員亦在諮詢期間透過訪談形式分享看法；大學已於9月22日將最終建議呈交中大校董會執委會。

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記者：馮琪雅