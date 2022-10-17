【強制檢測】50處納強檢 太古城、嘉湖山莊、將軍澳新都城、日出康城領都、峻瀅 II上榜【附名單】
社會 21:49 2022/10/17
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月11日至10月17日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月18日或10月19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 柴灣興民邨民富樓
- 馬鞍山恆健街 8 號錦暉苑
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 薄扶林華富一邨華樂樓
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 觀塘安泰邨明泰樓
- 紅磡碧麗花園 1 座
- 將軍澳峻瀅 II 第 2 座
- 將軍澳新都城 1 期 3 座
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 將軍澳日出康城領都 1 座(左翼及右翼)
- 新蒲崗采頤花園 1 座
- 荃灣海濱花園海明閣
- 觀塘樂意園 2 座
- 鴨脷洲海怡半島豐景閣
- 大圍嘉田苑嘉祺閣
- 旺角彌敦道 760 號東海大廈
- 上水彩園邨彩華樓
- 葵涌怡峰苑豪峰閣
- 深水埗怡閣苑怡建閣
- 北角城市花園 4 座
- 青衣美景花園 9 座
- 藍田滙景花園 8 座
- 牛池灣瓊山苑瓊琚閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 3座
- 馬鞍山富安花園 17 座
- 將軍澳慧安園 4 座
- 屯門新圍苑新順閣
- 長沙灣宇晴軒 6 座
- 觀塘順利紀律部隊宿舍 7座
- 九龍城君柏 3 座
- 北角銀幕街 1 號海景軒
- 小欖帝濤灣海琴軒 10 座
- 鰂魚涌惠安苑 E 座
- 鰂魚涌鰂魚涌街 123 號太隆樓
- 馬鞍山雅典居 6 座
- 屯門屯門湖康警察宿舍 2座
- 鰂魚涌太古城東海閣
- 鰂魚涌太古城燕宮閣
- 大圍景田苑冰心閣
- 香港仔福群大樓 B 座
- 藍田滙景花園 9 座
- 柴灣新翠花園 2 座
- 鴨脷洲漁安苑彩安閣
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 青衣青華苑華豐閣
- 屯門翠寧花園 3 座
- 屯門新圍苑新凱閣
- 沙田帝堡城 2 座
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記者：鄧凱文