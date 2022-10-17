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【強制檢測】50處納強檢　太古城、嘉湖山莊、將軍澳新都城、日出康城領都、峻瀅 II上榜【附名單】

社會 21:49 2022/10/17

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50處納強檢，太古城、嘉湖山莊、日出康城上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月11日至10月17日期間，曾身處50個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月18日或10月19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

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  • 馬鞍山恆健街 8 號錦暉苑
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  • 藍田滙景花園 9 座
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  • 青衣青泰苑寶泰閣
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記者：鄧凱文

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