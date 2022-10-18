【藝術共融】失聰「再生勇士」參演粵劇　相信藝術無界限：健聽聾人無分高低

▲ 聾人藝術家黃耀邦表示︰「藝術其實係無界限，而健聽同聾人之間都無分高低。」（陳靜儀攝）

粵劇表演講求「唱做念打」，但若耳不能聽，口不能言，是否就意味着一生與舞台無緣？ 曾入選「十大再生勇士」的香港聾人藝術家黃耀邦自6歲起失聰，絕不向命運低頭，近年他不但積極向社會推動「無聲舞蹈」，一手創立「森林樂」聾人舞蹈團，更把握機會增值自己，參演粵劇《奉天承運》。他表示︰「藝術其實係無界限，而健聽同聾人之間都無分高低。」

劇團招募聾人 黃耀邦脫穎而出

聾人都可以演粵劇？事實上，早在黃耀邦加入劇團之前，一眾熱愛藝術的聾人演員已成立聾人粵劇團，黃耀邦亦是應邀欣賞他們的演出後，對粵劇產生興趣，故在看見劇團招募聾人參演粵劇時，他即報名參加遴選，最終亦成功脫穎而出。

早在創作劇本階段，《奉天承運》團隊便決定要加入一名「不同能力人士」，而這亦是戲曲中心首個通達共融的製作。黃耀邦在劇中飾演一名太監，周旋在波譎雲詭的皇族鬥爭之中，以表情、動作傳達皇帝的旨意。

「零經驗」的黃耀邦坦言，跨過粵劇門檻並不容易，唱詞的艱澀、身段的配合、以及音樂的節拍都為他帶來重重挑戰。「例如我哋平時行路時對腳係向前，但粵劇就有少少八字腳；又或者要將手語融入粵劇嘅身段，有時手語嘅手形就要改變。」惟黃耀邦表示，排練中最困難的便是要配合背景音樂︰「拉弦、吹管的樂器我都聽唔到，但好彩唔係我去配合樂師，而係樂師會配合我。」

跳舞出身的黃耀邦很快便懂得將自身舞蹈經驗融入表演之中，以自身的拍子感調整節奏。監制鍾珍珍稱讚「佢吸收得好快，呢個係我哋無預料到。佢除咗講唔到、聽唔到，同一個正常人真係完全無分別。」

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同一天空下 健聽聾人無分高低

「我希望社會可以俾多啲機會聾人。」黃耀邦稱，過往看演出時，不僅少有聾人參演，而且一般不設手語傳譯、字幕等通達服務，變相剝奪他們欣賞藝術的權利。他感歎「其實好多聾人都有表演方面嘅才能，好可惜嘅係好少表演機會。」而作為少數群體的一員，他亦希望透過自己的經歷，鼓勵更多聾人投身藝術界︰「當有聾人上台表演，其他聾人觀眾就更加有興趣參與演出，可以形成一個好嘅循環。」

惟黃耀邦亦指出，目前香港有約15萬聾人，但手語傳譯員僅約50多人，即1個傳譯員要服務3,000名聾人，反映港府對聾人的支援嚴重不足。他期望政府可鼓勵更多健聽人士學習手語，並在一些藝術演出加入傳譯。他表示︰「藝術其實係無界限，而健聽同聾人之間都無分高低，唔需要分開兩個唔同的世界。」

監制：不同能力者 擁參與觀賞權利

戲曲中心小劇場粵劇系列第三部原創作品《奉天承運》（預演）是中心首個通達共融的製作，邀請聾人藝術家黃耀邦參演劇中角色，作品將於明、後兩天在自由空間預演。監制鍾珍珍期望，作品可增進觀眾對不同能力人士的認識，帶出他們亦擁有參與或觀賞表演藝術的權利︰「我無好標榜共融，真正的共融應係大家好自然咁共處一堂。」

▲ 監制鍾珍珍期望，作品可增進觀眾對不同能力人士的認識。（林宇翔攝）

實驗性質難回本 冀激發反思

「好多時表演場地都有無障礙設施，但其實我入戲院係想睇戲喎！」鍾珍珍解釋，現時香港在硬件設施上已相當完備，不同地方都設有無障礙通道、電梯等；但在軟件上，仍未有關顧社會上的一小部分人。

鍾珍珍自2014年起，已積極關注藝術作品的通達共融問題，包括推出口述影像、增設輪椅座位等，關顧有需要人士。直至創作新劇本《奉天承運》，鍾珍珍希望能給予自己一個更大的挑戰︰「我想加多樣嘢，要用一個disabled嘅演員。」

她坦言是次預演屬「實驗性」，未必受觀眾歡迎，不過她就笑稱︰「其實我哋就算坐爆咗都蝕架，都唔夠比電費。」但她強調，今次的嘗試是為投資在未來的作品及演員之上，刺激大家在共融上「想多啲想遠啲」。

至於日後會否繼續創作共融劇本，鍾珍珍則表示會先視乎《奉天承運》的反應再行決定，是次預演後，亦將再於明年10月在北京首演︰「新作品必須經過磨練，不停咁演去延續佢嘅生命。」

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記者：黃穎津