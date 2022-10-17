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【膠袋徵費加多啲？】謝偉銓提修訂每個膠袋收2元　政府建議至少1元周三表決

社會 22:31 2022/10/17

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政府提出調高每個塑膠購物袋徵費，至少上調至每個1元。（資料圖片）

政府將提高塑膠購物袋收費，由現時每個5毫調高至1元，有關決議案將會在本周三立法會上提出。立法會議員謝偉銓提出修訂議案，將每個塑膠購物袋的收費，上調至2元。

特首將在本周三立法會發表2022年施政報告，而立法會隨後議程，即會處理與塑膠購物袋相關的議案，會合併辯論由環境及生態局局長謝展寰提出2項擬議決議案，以及 謝偉銓的2項擬議決議案，之後逐一表決。

其中，局方提出兩項決議案，首先是包括收緊現行塑膠購物袋基於食品衞生的豁免，即是取消豁免盛載冰凍或冷凍食品的膠袋，即日後買凍飲或急凍食品不再有免費膠袋。另外會取消豁免盛載非氣密包裝食品的膠袋，但非氣密包裝的餐飲外賣仍可豁免，並以「每單一交易一個免費膠袋」為基本原則。
當局第2項擬議決議案，將每個塑膠購物袋須收取訂明最低款額，由5毫調高至1元。

早前已有議員提出，至少要調高至每個膠袋2元才有足夠減廢誘因，當時環保署表示調高至1元是一個起步點，若議員認為要調高而提修訂，政府會尊重。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓就提出2項擬議決議案，把零售商須就每個膠袋，由現時最低收費5毫，進一步調高至2元；並將把定額罰款表格內有關訂明最低款額，同樣修訂為2元。

上列附屬法例和相關修訂(如獲通過)，將自2022年12月31日起實施。
 

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責任編輯：吳雋妍

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