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【天氣報告】三號強風信號中午前維持幼稚園停課　市區低溫漸跌至19度

社會 08:47 2022/10/18

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三號強風信號生效。（梁偉榮攝）

天文台今日（18日）表示，影響華南的東北季候風正逐漸增強，在東北季候風與納沙的共同影響下，本港仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在今日中午前維持。預料納沙會逐漸遠離本港，本港的風力不會顯著增強，改發八號烈風或暴風信號的機會較低。海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【08:45】

三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。

在上午9時，颱風納沙集結在香港以南約440公里，即在北緯18.4度，東經113.7度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部及中部。

【06:19】

三號強風信號生效，天文台料維持到中午。預測本港今日天氣，吹北至東北強風，高地間中吹烈風。多雲，有驟雨，市區氣溫由初時約23度，逐漸下降至最低約19度，新界再低兩三度，海有大浪及湧浪。

展望未來一兩日風勢頗大，星期三有幾陣驟雨 ，早上仍然較涼。星期四短暫時間有陽光。

【05:10】

由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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責任編輯：TOPick港聞組

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