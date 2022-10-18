【天氣報告】3號波下午3時前維持　市區低溫漸跌至19度

▲ 三號強風信號生效。（梁偉榮攝）

天文台今日（18日）表示，影響華南的東北季候風正逐漸增強，在東北季候風與納沙的共同影響下，本港仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會在下午3時前維持。當季候風對本港的影響變得更為顯著，天文台會考慮以強烈季候風信號，取代3號波。

【09:45】

本港現時仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。預料納沙會繼續遠離珠江口，本港逐漸不受其環流影響。同時，華南的東北季候風正在增強，區內天氣顯著較涼。

【08:45】

三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午9時，颱風納沙集結在香港以南約440公里，即在北緯18.4度，東經113.7度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部及中部。

【06:19】

三號強風信號生效，天文台料維持到中午。預測本港今日天氣，吹北至東北強風，高地間中吹烈風。多雲，有驟雨，市區氣溫由初時約23度，逐漸下降至最低約19度，新界再低兩三度，海有大浪及湧浪。

展望未來一兩日風勢頗大，星期三有幾陣驟雨 ，早上仍然較涼。星期四短暫時間有陽光。

【05:10】

由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組