【風暴消息】颱風納沙正遠離香港　天文台：下午3時40分或以前改發強烈季候風信號【不斷更新】

▲ 三號強風信號生效。（梁偉榮攝）

天文台今日（18日）表示，過去數小時，納沙繼續遠離廣東沿岸。但在東北季候風與納沙的共同影響下，本港普遍仍然吹強風，高地間中吹烈風。隨著納沙進一步遠離，香港將主要受東北季候風支配。天文台會考慮在下午3時至5時以強烈季候風信號取代三號強風信號。海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【13:45】

天文台指，會考慮在下午3時40分或以前發出強烈季候風信號，以取代三號強風信號。天文台指，納沙繼續遠離香港，對本港的影響正逐漸減少。但在東北季候風支配下，本港普遍仍然吹強風，高地間中吹烈風。海面仍有大浪及湧浪，呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在正午12時，颱風納沙集結在香港之西南偏南約480公里，即在北緯18.1度，東經113.2度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向海南島以南海域。



過去數小時，納沙繼續遠離廣東沿岸。但在東北季候風與納沙的共同影響下，本港普遍仍然吹強風，高地間中吹烈風。隨著納沙進一步遠離，香港將主要受東北季候風支配。天文台會考慮在下午三時至五時以強烈季候風信號取代三號強風信號。

【09:45】

本港現時仍然普遍吹強風，高地間中吹烈風。預料納沙會繼續遠離珠江口，本港逐漸不受其環流影響。同時，華南的東北季候風正在增強，區內天氣顯著較涼。

【08:45】

三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午9時，颱風納沙集結在香港以南約440公里，即在北緯18.4度，東經113.7度附近，預料向西南偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部及中部。

【06:19】

三號強風信號生效，天文台料維持到中午。預測本港今日天氣，吹北至東北強風，高地間中吹烈風。多雲，有驟雨，市區氣溫由初時約23度，逐漸下降至最低約19度，新界再低兩三度，海有大浪及湧浪。

展望未來一兩日風勢頗大，星期三有幾陣驟雨 ，早上仍然較涼。星期四短暫時間有陽光。

【05:10】

由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組