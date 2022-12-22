【貼錢追夢】以酒店為家只為追音樂夢 「千之聲男」 dR.X：堅持係因為愛

▲ dR.X自小係怕醜仔，自從玩音樂後，令他大大改變。

Beatbox，通俗理解為節奏口技，是音樂的一種表達方式，主要是涉及用嘴唇、牙齒、舌頭、口腔和喉嚨等多種技巧聲音來模仿鼓聲、電子以及特殊音效的一種新型藝術。

2015年入行的dR.X(黃浩邦)是本港著名的beatboxer，憑變化多端的口技，火速被譽為「beatbox的領軍者」，更被日本稱為「千之聲男」。他除了是beatboxer，也是音樂監製及無聊園漢堡包店的餐廳老闆之一，八足咁多爪也令他有家歸不得，經常倒貼要住酒店方便開工，目的只是不想遲到，「我驚起身會遲到，呢個行業遲到唔好，大家又俾人鬧，遲到係冇藉口，遲到就遲到，沒有人會理你昨晚沒有瞓！」

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每日進步 取態要新

入行7年的dR.X，愛求進步求變化，會跟住個潮流去update自己，不讓自己退步，取態一定要新，

你電話電腦都要update最新，如果唔係會慢，所以我會不斷學啲新招式，我會搵其他方面嘅範疇去再提升自己，但最基本要拉得埋一齊，音樂、mixing，不斷進步去歸合，將本身嘅嘢再強化。

他最喜歡上網學習，之後與朋友一起事後探討，會有意想不到的收穫，

有時喺電腦學嘢會好悶，同有樽頸位，個課程冇咗樣嘢，你想問就冇，但出嚟交流嘅朋友，佢哋睇到一啲我睇唔到嘅嘢，會親自教返我。

dR.X可以變出55種不同的音效，相信在目前的香港只有他一人可以做到，

之前有51種聲，依家多了三、四種聲，一些bass live(低音)嘅嘢，其實依家new school beatboxer好鍾意，利用嘴唇做一個超級低音的聲出來，好似啲低音管咁。

媽媽啟發音樂潛能

dR.X的音樂潛能是被媽媽啟發的，10歲那年謮5年級，身材瘦削，媽媽替他找一些課外活動參加時，因看到有管弦樂團，便順理成章加入，

最初係學鼓先，係緣份，跟住媽咪看到有管弦樂團，我就盲舂舂入去，指揮問我想玩咩樂器，我梗係搵啲細嘢玩，好重我拎唔到，結果我人細怕羞，唔夠主動，讓其他人先揀，最終得返一個同我身高差不多嘅大號(tuba)，係吹勁低音，之後吹到頭痛，原來係唔夠氣，指揮就叫我去打鼓，學超過10年，考咗個八級之後就改咗玩beatbox。

▲ 王梓軒是dR.X的其中一個伯樂。

王梓軒是伯樂

17歲開始玩beatbox，玩了十年，當年去日本比賽只係廿歲，因為沒簽公司，只好自己拍片擺上網宣傳

自己又唔識marketing，惟一嘅渠道就係youtube，我好有心機整好多片，有一晚，王梓軒打俾我，『你有冇興趣去日本比賽，同日本人battle？』即刻熱血沸騰，係一個accaplla嘅組合，王梓軒帶領我們香港隊。日本隊由AKB48嘅一個監製帶領佢哋，我哋就battle，最終我們贏了，自此日本給予我「千之聲男」嘅稱號。

dR.X自此入行，開始了音樂事業，他大讚趙增熹是全能監製，識編又識監，又帶到歌手，

同趙增熹老師合作，佢會好清晰有個指引，做完出嚟佢又好快俾到feedback要點改，好嚴格。

香港樂壇，做音樂的都是冇錢賺，但dR.X因為對音樂的熱誠堅持下去，

老實講，我都未經歷過好嘅環境係點樣，音樂界收入好低，堅持係因為愛，我係嚴重到自己好似有個使命咁，唔係吹水，係由心而發，我好鍾意一句說話『世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。』最緊要跟住潮流去，如果你同世界脫節就冇用，做嚟嘥氣，又令到投資者冇收入，所以我好想將香港嘅軟實力再次推動返上正軌。好多年前我哋嘅髮型師最興笑韓國仔嘅髮型，現在人哋可以做到咁好，因為好用心跟住個潮流去，而香港就係爭咗啲步伐，冥冥中就會出現我呢啲人push返條軌道返去。

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雖然暫時收入有限，但dR.X感謝家人支持，

香港人唔反對就支持，香港家長聽到你話玩beatbox搵食，聽到都驚啦！我父母從來冇反對，不過我俾咗家用屋企就冇錢儲起。

不想遲到貼錢住酒店

dR.X住得比較遠，拍攝《演鬥聽》時，曾經因為遲到而被罵，他明白沒有人會理會你前一晚通宵工作沒有睡過，遲到是沒有藉口，所以他寧願貼錢租酒店休息，

拍攝時間好長，完咗之後仲要返屋企做定一啲聽日嘅工作或者其他工作，我又驚起身會遲到，呢個行業遲到唔好，所以當時經常在將軍澳附近住。

自從多了表演及製作的工作，dR.X選擇以酒店為家，爭取多點時間休息，

音樂人真係會做到通宵達旦，好多人以為做音樂㩒個制就好似printer咁print出來，其實又要度idea又

要編曲，之後要mixing同錄音再唱，又要聽啲客人意見，係好漫長嘅工作，做到好夜好夜，如果撞正第二朝要演出，我就寧願在演出場地附近嘅酒店住一晚，慳番啲時間。

曾經因為一個商演，同時又在附近拍緊一個節目，他試過拖著一個篋連續租住7晚酒店，工作收入不多，租住酒店的價錢分分鐘倒貼，

要看小弟當時的環境，發覺戶口……咁就要揀大賓館，如果演出費完全cover到，當然會住好少少，要面對觀眾，自己狀態都要

好啦！唔好話酒店錢，有時車錢都唔夠俾，哈哈…(但你仲好堅持？)我哋唔係下下講錢嘅，會睇交情，另外如果冇足夠burdget，但之後有啲嘢

綑到嘅，咁又有另一種價值去產生。

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記者：林碧洋

場地提供：Bored Garden