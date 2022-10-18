【施政報告】李家超：明日公布上任後首份《施政報告》　二十大報告會是未來工作行動方向【不斷更新】

▲ 行政長官李家超。（黃建輝攝）

行政長官李家超明日公布的上任後首份《施政報告》，今日（18日）行會前見記者。

李家超指，二十大報告將會是本港未來工作行動方向，明天將宣讀首份《施政報告》，其封面顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定，內容會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等，以及亦會另外一本提及政策措施的篇章。

被問到0+3檢疫政策。他則指10月比9月出入境升1.5倍，旅客按趨勢上升，經濟活動逐步增加，對香港充滿信心，但因此輪入個案增加，要留意死亡及重症數字，死亡升兩成，再按實際情況放寬。

被問到一旦免針紙司法覆核案敗訴，政府會否引用《緊急法》廢除免針紙？李家超回應稱，政府在抗疫政策上，會想盡一切辦法管控疫情，全是為市民福祉做出發點。在任何措施上，只想壓低確診數字，也希望市民遵守政府訂下的規劃。

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記者：余思嵐