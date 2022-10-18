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【趙斗淳第二】性侵12名未成年少女共判囚20年半　南韓淫魔出獄前一天再被加監

親子 10:30 2022/10/18

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南韓淫魔金根植性侵12名未成年少女。

南韓的素媛案性侵犯趙斗淳惡名昭彰，他於2020年12月出獄返回居住地引起民眾恐慌。另一淫魔金根植性侵12名未成年少女，可惡程度被形容為「趙斗淳第二」，他原定於昨日（17日）刑滿出獄，不過因法庭收到新的性侵指控，因而他在出獄前一天再被加監。 

最新影片︰

5個月內性侵11人

綜合南韓傳媒報道，現年54歲的金根植（김근식，音譯）於2000年性侵一名未滿13歲的未成年少女，被判入獄5年6個月。他出獄後僅16天再度犯案，更在短短5個月內以同一手法性侵11名未成年女童及少女。他犯案後在南韓各地逃亡，直至2006年9月警方將他拘捕，最終法庭判處他入獄15年。

金根植原定於昨日（17日）出獄，他出獄的消息引起社會民眾不滿，有團體發起示威抗議。當局曾指會公開金根植的照片、年齡、住址、犯罪紀錄等個人資料，而且他會戴上電子腳鐐，接受24小時監控，並居於更生人士機構。不過，以上安排均無法平息民眾的憤怒與不安情緒。

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新受害人追加控罪

金根植入獄後，有新的受害人提出控告，他涉嫌性侵未滿13歲女童等新罪名。水原地方法院安養分院於周日（16日），即金根植出獄前一天，緊急發布延長拘留，他需繼續在安養監獄服刑。

該名受害女性於2020年12月透過傳媒報道，得知金根植的性侵犯案手法後，聯想到自己過去的受害經歷，懷疑金根植就是當年的侵害人，因此向警方報案。金根植在獄中否認指控，但法院考慮到他有逃亡、再犯及報復受害人的可能性，因此決定向他發布延長拘留，最遲於下月初審理有關案件。

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責任編輯︰王明芳

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