【TOPick 好物試用】 Avalon Organics® 有機薰衣草滋養護理套裝(價值$149.8)及強根健髮防掉有機無矽護理套裝(價值$187.8) (共90份)

Avalon Organics®雅濃有機護理套裝

Avalon Organics®深碧 ∙ 有機香薰洗護髮系列

產品由多種天然草本成分以及有機植物精油配製而成，各款香薰味道有效應對不同的秀髮養護需求。有別於市面上一般洗護產品，不加入常見如矽靈 、起泡劑、防腐劑及甲醛等的化學物，即使每天使用都不會增加頭髮負擔。

加入薰衣草精油的薰衣草滋養有機洗髮露/護髮素可有效鬆弛神經，紓緩煩惱壓力、幫助入眠，非常適合壓力大的香港人。而其有機藜麥的成份富含豐富蛋白質，可有助填充受損的頭髮角質層，遂漸養成健康秀髮。

Avalon Organics®湛藍 ∙ 有機修復洗護髮系列

修復系列的洗護髮產品蘊含針對性的天然成份，能溫和有效地解決較嚴重的髮質和頭皮問題如頭皮乾燥、頭髮稀疏或斷裂和嚴重受損等頑固問題。

皇牌強根健髮維B生物素有機洗髮露/護髮素加入生薑精油，可有助煥活毛囊休眠期，改善頭皮炎症。另外，亦加入有機燕麥提取物和牛油果提取物，當中的omega-3 和6 脂肪酸可有助修復頭髮角質層屏障。

同時有效鞏固髮根、強健髮絲，減少頭髮斷裂脫落。成效顯著，但配方溫和安全，適合一家大小及受掉髮困擾人士如產後媽媽、患病初癒或壓力大人士使用。

Avalon Organics®深碧 ∙ 香薰有機身體洗護系列

香薰有機身體洗護系列包括洗髮露、護髮露、沐浴露及潤膚露。系列加入各種精油為活性配方，配合同味洗護髮系列，更能讓你無顧慮的享受天然芬芳沐浴體驗。

* 消費者委員會, 7月2016, 8 月2017 & 7月2019

【試用產品 詳情】：

套裝1. Avalon Organics® 薰衣草滋養洗髮露 11 oz + Avalon Organics® 薰衣草滋養有機沐浴露 355毫升 (價值$149.8) 名額：45份

套裝2. Avalon Organics® 強根健髮防掉有機無矽洗髮露 14 oz + Avalon Organics® 薰衣草滋養有機沐浴露 355毫升(價值$187.8) 名額：45份

試用套裝隨機發送，不設挑選

↓↓TOPick「好物試用」專員*大招募｜【立即登記】有機薰衣草滋養洗護套裝(價值$149.8)及強根健髮防掉有機無矽洗護套裝(價值$187.8) (共90份)試用↓↓

- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：10月27日(星期四)(23:59)

公佈得獎：10月28日(星期五)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員) 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

試用套裝隨機發送，不設挑選

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字, 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份, 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。