【寶寶姓氏】反傳統準新抱生B唔跟準老公姓　2個理由要跟未來奶奶姓

▲ 台灣有準夫婦打算將來生的小孩竟然跟嫲嫲姓，不過最緊要過到未來老爺這關先。

一般情況下，已婚夫婦所誕下的仔女都會跟隨父親姓氏，不過有準人妻同準老公一反傳統，因2個理由下竟然想生的小孩都跟隨未來奶奶姓，令未來老爺極為不滿。

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日前，台灣一名準人妻在社交平台Dcard發文，主題是「詢問寶寶姓氏問題」，她透露最近和男友討論之後生小孩的名字，準備要登記了，而她和男友的姓氏也是跟父姓，但小孩卻想跟未來奶奶姓，

我們打算未來小孩跟著男友的媽媽姓，因為男友媽媽的姓氏在他們那裡快要絕跡了！！而且這個姓氏又很特別，我們真的很喜歡這個姓氏，我們現在卡在一些點上。

準人妻所指的卡住就是未來老爺這關，因為未來老爺大男人主義，而且思想刻板一定沒辦法接受孫兒跟嫲嫲姓，

1.男友爸爸是大男人主義所以不好談話 2.他爸爸思想刻板沒辦法接受從母姓（感覺小孩似乎不是他的） 3.要給他爸一個更改姓氏的好理由讓他可以接受

之後她與男友想了2個方法，打算去說服未來老爺，但仍擔心理由不充分，

1.跟他爸爸說因為他媽媽的姓氏快要絕跡了所以我們打算讓小孩跟媽姓，我男友需要先去改姓從母姓，這樣我們的小孩才可以媽一起姓 2.用比較卑微的方式說（他爸很愛被捧，抬舉）說覺得他媽媽的姓氏很棒很特別，這樣老師朋友們叫他的時候就〜這個姓氏好特別喔！這樣還可以讓你很驕傲有個姓氏這麼特別的老婆

貼文一出，即引來不少網民留言，有網民直指樓主不需要經過未來老爺同意，但要注意先確定戶政那邊能否取父母以外的姓氏，「滿麻煩的，台灣好像不能讓孫輩直接跟祖父母姓氏。我記得我當年大學畢業想趁就業前去改名字，有想說順便改姓，想改祖母的姓氏，但戶政事務所的人說我爸要是不跟著改我也不能改！」、「我同學也是長大後才跟阿嬤的姓。想要留姓。以後再改也可以」、「男友成年了可以自己決定改姓，不需要父母同意了吧」，也有網民提議樓主生2個不用爭，一個跟爸爸姓一個跟媽媽姓，很酷。

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可向入境處申請跟母姓

根據《出生登記條例》第13條，現時的出世紙只填寫嬰兒的「名」或「名字」，但不包括姓氏。

據入境處職員指，一般情況下，已婚夫婦所產下的子女會跟隨父親姓氏。如父母協定為嬰兒跟隨母親的姓氏，可以向入境處提出，當局會視乎情況下再作處理。至於非婚生子女，假如父親資料欄留白，嬰兒則可跟隨母姓。

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責任編輯︰王明芳