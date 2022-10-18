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【網絡熱話】出租香港迪士尼樂園年卡　有「賣家」指職員不會要求拉低口罩認樣

社會 10:40 2022/10/18

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（資料圖片）

最近有部分「會員」提供「租借年卡服務」，陪同入園享用購物優惠，甚至可以租卡入園玩。有不少網民怒斥「理直氣壯賣折扣，公平咩？係咪應該一齊報案」。

有迪士尼粉絲群組發帖文，顯示在買賣平台Carousell及社交平台小紅書上，均有人聲稱可「租借迪士尼年卡」，呼籲網友將相關租借資訊張貼到帖文內。「租借年卡」帖文，部分寫明「200一次，通常唔會要求拉低口罩 限男，15至22歲 需留學生證或學生八達通等，還卡歸還 當晚還卡，一日以上提早告知」

翻查「迪士尼奇妙處處通」條款，香港迪士尼樂園在以下情況有權隨時拒絕接受、取消及／或沒收會員卡，包括使用者或領取優惠者並非會員卡所指定的賓客、賓客同時持有一個或以上個人會員卡或會籍、會員卡及／或其優惠被用於商業目的或其他未經授權目的被濫用。

此外，賓客應親身到指定地點出示印有照片的個人身份證明及個人資料，並遵循所須程序（包括拍攝其照片）以購買或獲發其個人會員卡，迪士尼奇妙處處通個人會員卡不可轉讓、退換、退款、及如被修改即作廢。會員入園、領取優惠及享用優惠時，要出示印有姓名及照片的會員卡，園方可能要求附有相片的個人身份證明。因此，所有卡主還是不要以身試法，分分鐘個人會籍會被取消，得不償失！

(買賣平台Carousell)

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責任編輯：余思嵐

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