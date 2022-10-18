【野人老師XMIRROR】姜濤大讚邱士縉新歌《重新介紹》　欣賞Stanley心態良好要向對方學習

由MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）和鄭丹瑞主演的ViuTV劇集《野人老師》正熱播中，今次除了由Stanley首度擔正男一外，更是首次主唱劇集主題曲，相當有驚喜！

好兄弟姜濤於昨晚（10月17日）化身Team Stanley（Stanley粉絲稱號），在IG限時動態連發兩則帖文支持Stanley，稱讚新歌好聽，又指身為獨生子的自己早就把對方成大哥，也欣賞對方有好的心態。

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力撐Stanley

姜濤在IG限時動態分享《野人老師》主題曲《重新介紹》，寫道：「哥這是你第一部主演的劇，知道你多少有點擔心，很緊張，但請你放心真的很好看。知道你一直以來的夢想就是成為演員，所以這次真的很替你開心，因為知道你背後的付出，知道你背後有多麼努力的專研演戲，所以有時候我也盡量把我學到的都跟你說，很想幫助你完成你的演員夢。」

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姜濤：默默的向你學習

姜濤續寫道：「儘管在mirror裡面，你做著你並不擅長的唱歌，那你還是很努力去做，這一點弟弟真的很佩服你。有時候，雖然你知道大家在mirror裡可能並不會第一個看到你，但你還是能保持一個好的心態，這一點弟弟真的很佩服你。我沒有兄弟姐妹，所以在我心裡我早就把你當成我大哥了，心裡一直在默默的向你學習。噢對了，這首歌當初看預告的時候就覺得很好聽，叫你傳給我聽你說不要怕我笑你，你放心我已經聽了很多次完全沒有笑，因為真的很好聽。演唱會的時候就希望藉著鏡中鏡讓大家重新認識你，這次就藉著這首歌，向大家《重新介紹》，演員邱士縉」。

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Stanley：做咩突然咁肉麻

Stanley看過姜濤的分享後，並轉發：「做咩突然咁肉麻，不過我愛你，在心中」，十分感謝好兄弟的打氣。

他對於姜濤提到自己默默的向他學習、讚自己有好心態等，他則寫道：「你太過份了。」

另外，Stanley也有轉發《重新介紹》登上串流音樂平台派行榜第一位的消息，感謝一眾樂迷的支持。

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網民：Stanley真係進步咗好多

《重新介紹》MV在Youtube上架3天便累積超過11萬點擊率，當中有不少留言都是提刑聽得出Stanley的進步，「高音低音都掌握得好 聽落好舒服」、「唱功進步神速」、「好欣賞大表哥用努力同實力證明自己 」、「原來唱歌都咁好聽，聲底好好！加油大表哥」、「大表哥唱歌和演技也進步很多，連我電視精家人都讚你做戲得」、「tanley真係進步咗好多，演唱會既solo同小組表演都好好睇」。

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