  • 22°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 11:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡

娛樂 10:51 2022/10/18

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

夫妻情盡。

組合艾粒成員當奴（唐劍康）日前驚爆與前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩（Jan）離婚5年，結束6年夫妻關係。

11年前當奴與當年同唱片公司的前女子組合Krusty成員Jan結婚，婚後二人經歷Jan中風、當奴被DJ麻利亞的「狂迷」扑穿頭，惟一直攜手渡難關，今年8月，當奴還與「太太」Jan、森美欣賞林家謙的紅館演唱會。

【你是我的後援會】艾粒罕有真情剖白　當奴感激少爺占仗義相助

最新影片推介：宋熙年專訪

因性格不合而離婚 

不過日前有傳媒爆出二人已離婚，當奴接受媒體訪問時直認此事，並指因性格不合而分開，又指與Jan當中不涉及第三者問題，二人是和平分手，現時仍像家人的關係，若果他要出外旅行，Jan仍會到他家中照顧兩隻貓。

他又指一直沒有公開離婚消息，全因不想影響他人，令身邊人擔人他，並表示離婚一事，圈中人只有艾粒拍檔少爺占知道。

當奴認與Jan已離婚。

沒機會復合

二人共渡不少難關，「分」訊令不少人感可惜，問到有沒有復合機會，當奴指他們今世緣盡，希望下世有這個福分。

而當奴曾接受TOPick訪問時談到與太太張詠恩的相處之道，便是給予對方自由：「我的愛情之道便是不要管她、改變她，她喜歡怎樣便怎樣，因為她不是遙控車，所以她要創業便創業，去玩便去玩，打跆拳便打跆拳。」相信二人決定分開，並正如當奴所說不想改變對方，放手還對方自由。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【粉絲福利署】當奴回應有否用增高鞋墊　少爺占自爆「頂唔順」拍檔
17:50 2022/09/20
【粉絲福利署】當奴回應有否用增高鞋墊　少爺占自爆「頂唔順」拍檔
【艾粒20週年】艾粒開騷門票火速售罄　當奴阿占獲粉絲安排「應援巴」驚喜
17:01 2022/09/14
【艾粒20週年】艾粒開騷門票火速售罄　當奴阿占獲粉絲安排「應援巴」驚喜
【你是我的後援會】艾粒罕有真情剖白　當奴感激少爺占仗義相助
16:35 2022/09/28
【你是我的後援會】艾粒罕有真情剖白　當奴感激少爺占仗義相助

你可能感興趣

【粉絲福利署】當奴回應有否用增高鞋墊　少爺占自爆「頂唔順」拍檔
17:50 2022/09/20
【粉絲福利署】當奴回應有否用增高鞋墊　少爺占自爆「頂唔順」拍檔
【艾粒20週年】艾粒開騷門票火速售罄　當奴阿占獲粉絲安排「應援巴」驚喜
17:01 2022/09/14
【艾粒20週年】艾粒開騷門票火速售罄　當奴阿占獲粉絲安排「應援巴」驚喜
【你是我的後援會】艾粒罕有真情剖白　當奴感激少爺占仗義相助
16:35 2022/09/28
【你是我的後援會】艾粒罕有真情剖白　當奴感激少爺占仗義相助
當奴 少爺占 娛樂人物職業 演員 張致恒 DJ 家庭關係 離婚 組合 娛樂行業

最高瀏覽

【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
10:41 2022/10/17
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
12:28 2022/10/17
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
【港女野人】陳若思傳與鍾培生拍拖　Amber透露男方正籌備結婚
11:11 2022/10/17
【港女野人】陳若思傳與鍾培生拍拖　Amber透露男方正籌備結婚