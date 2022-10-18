【當奴離婚】DJ當奴驚爆與張詠恩離婚5年　Donald指不涉及第三者：今世緣盡

▲ 夫妻情盡。

組合艾粒成員當奴（唐劍康）日前驚爆與前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩（Jan）離婚5年，結束6年夫妻關係。

11年前當奴與當年同唱片公司的前女子組合Krusty成員Jan結婚，婚後二人經歷Jan中風、當奴被DJ麻利亞的「狂迷」扑穿頭，惟一直攜手渡難關，今年8月，當奴還與「太太」Jan、森美欣賞林家謙的紅館演唱會。

【你是我的後援會】艾粒罕有真情剖白 當奴感激少爺占仗義相助

最新影片推介：宋熙年專訪

因性格不合而離婚

不過日前有傳媒爆出二人已離婚，當奴接受媒體訪問時直認此事，並指因性格不合而分開，又指與Jan當中不涉及第三者問題，二人是和平分手，現時仍像家人的關係，若果他要出外旅行，Jan仍會到他家中照顧兩隻貓。

他又指一直沒有公開離婚消息，全因不想影響他人，令身邊人擔人他，並表示離婚一事，圈中人只有艾粒拍檔少爺占知道。

▲ 當奴認與Jan已離婚。

沒機會復合

二人共渡不少難關，「分」訊令不少人感可惜，問到有沒有復合機會，當奴指他們今世緣盡，希望下世有這個福分。

而當奴曾接受TOPick訪問時談到與太太張詠恩的相處之道，便是給予對方自由：「我的愛情之道便是不要管她、改變她，她喜歡怎樣便怎樣，因為她不是遙控車，所以她要創業便創業，去玩便去玩，打跆拳便打跆拳。」相信二人決定分開，並正如當奴所說不想改變對方，放手還對方自由。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11