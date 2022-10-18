【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈

▲ 港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷，慘遭切斷90%手掌動脈。

海鮮雖美味，但在處理時需要格外小心，一旦受傷後果可大可小。日前，有港男購入手臂般大的瀨尿蝦，卻不慎被其鐮刀狀雙鉗擊傷，手掌動脈慘遭切斷，手術後的手掌遺下駭人傷口。

最新影片：

近日有網民在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文表示：

引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次！

從帖文配圖可見，樓主購買了手臂般長的巨型「斑馬瀨尿蝦」，還有一隻經縫針的左手手掌。原來，樓主在處理瀨尿蝦時受傷，雖已在戴上開蠔手套情況下想捉住牠拍照，但仍不幸被其鐮刀狀雙臂所傷。樓主更回覆留言稱，瀨尿蝦擊中手掌，切斷了90%主動脈，造成鋸齒形切口，需要進行手部手術修復動脈。而其攻擊力度之大，還造成樓主掌心其餘部位瘀青。目前，樓主雖已經康復，但仍遺下超長縫針傷口。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民：從來唔會用手接觸

瀨尿蝦的前臂構造與螳螂相似、攻擊力強，因此又稱為「螳螂蝦」。其鎌刀狀雙鉗更可打碎肉蟹殼覓食，被喻為海洋中最強攻擊手。瀨尿蝦若群聚一起，往往還會互相攻擊，導致支離破碎。

因此，對於樓主的遭遇，不少網民留言表示瀨尿蝦確實非常兇猛，千萬不可用手接觸：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

感染食肉菌可致命

俗稱「食肉菌感染」的壞死性筋膜炎，是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，能破壞身體組織，嚴重者可致命。急症室專科醫生馮顯達早前接受TOPick訪問時表示，當傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌時，或進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產可受感染，潛伏期一般為12至72小時，也可在幾小時內發病。感染可源自細小的傷口，如刺傷或瘀傷，但亦有機會沒有任何明顯的感染源頭。早期病徵為傷口出現疼痛、發炎、紅腫等症狀，後期皮膚或會劇痛、紅腫及出現急速的組織壞死。

食安中心建議，處理海產時戴上保護手套和避免傷口外露；如被生的海產所傷，應以肥皂和水盡快清洗傷口。若出現感染症狀，例如皮膚紅腫、疼痛的情況愈來愈嚴重，應立即求醫。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣