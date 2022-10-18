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【簡化檢測流程】安心出行「檢測登記碼」3步申請教學　下月起自願免費核酸檢測要掃碼

社會 11:00 2022/10/18

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更新「安心出行」流動應用程式。（政府新聞處圖片）

為簡化核酸檢測的登記流程，以減省在檢測現場的輪候及登記的時間，政府宣佈由11月起，必須透過「安心出行」填寫個人資料，繼而生成專屬「檢測登記碼」，然後於每次檢測時即場掃描，才能免費進行核酸檢測。立即跟著以下教學，登記獲取「檢測登記碼」。

政府宣佈，「安心出行」流動應用程式新增檢測登記碼功能，讓巿民可以預先填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測現場的輪候和登記的時間。由11月起，願檢盡檢人士必須使用「檢測登記碼」方可接受免費檢測，相關人士需預先透過「安心出行」流動應用程式填寫個人資料，然後取得專屬「檢測登記碼」，供每次檢測時即場掃描。而相關人士只需填寫資料一次，日後接受核酸檢測時可重複使用同一個二維碼。

3步驟獲取檢測登記碼

  • 首先將「安心出行」流動應用程式更新至最新3.4.2版本，然後點選「檢測登記碼」。在參閱檢測登記碼聲明後，按「同意」
  • 然後填寫個人資料，包括身份證明文件類型和號碼、中英文姓名、出生日期、聯絡電話號碼等。完成後按「確認」
  • 完成登記後，「安心出行」流動應用程式會自動生成檢測登記碼。如需更新個人資料，請按「編輯」

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責任編輯：余思嵐

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