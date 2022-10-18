【食用安全】行人路上鋪滿了過百條「大地魚」魚乾　網民斥嘔心: 污糟邋遢超多細菌

▲ 行人路上鋪滿了過百條「大地魚」魚乾。

最近天氣漸見乾燥，有女網民便留意到有麵店疑趁機將乾貨海味放在車多人多的街頭晾曬，驟眼望去長長的行人路上，竟放滿了逾百條魚乾，其後更將相關照片上載網上，並以「乜魚？」求教網民魚乾真身。事件曝光後，即引來不少網民回應，有人指魚乾真實身份是「大地魚」，專門用以製作雲吞麵湯底；有人則批評店舖做法有欠衛生。

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一名女網民本周日（16日）在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」中以「乜魚？一字排開。」為文，並分享街頭曬魚乾的景象。從她的相片可見，逾150條已被劏開的魚乾，分成3排整齊有序排列於紅色階磚的行人路上，雖然女網民只拍到魚乾的終點，近燈柱位置，但目測擺放面積已長達3米。

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有網民其後則補上另一角度影的相片，估計該批魚乾是屬於同一條行人路上的雲吞麵店；有人指出地上的魚乾真身是大地魚。不過，更多人批評店主將魚乾隨意放於路上晾曬的行為，指街上不少人隨地吐痰，更見過狗隻在燈柱旁邊撒尿，認為晾曬地點無法接受。

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責任編輯：羅嘉欣