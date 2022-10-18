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【院舍人手荒】業界指尚欠兩成人手私院護理依賴外勞　議員稱須改善薪酬待遇

社會 11:22 2022/10/18

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（資料圖片）

行政長官李家超明日（19日）將發表上任後首份施政報告，料將包括改善安老業界人手措施。香港安老服務協會秘書長陳勇舟今早（18日）在電台節目指，料業界尚欠兩成人手，私院依賴外勞支撐護理工作，但重申由本地人照顧長者最理想，認為輸入外勞要因時制定，當情況有改善時可減少外勞的比例。工聯會立法會議員梁子穎則反對院舍擴大輸入外勞，擔心影響行業發展，令有意入行的本地人卻步。

香港安老服務協會秘書長陳勇舟在電台節目《千禧年代》指，人手不足是院舍經營者每日面對的問題，上至護士、下至護理員，各個職系現時都很難招聘，來見工的人少之又少，「每日都頭痕。」加上未來若通過院舍條例修訂提高人手比例，業界普遍都很擔心「人從何來」。

陳勇舟指，計及所有職系，業界尚欠兩成員工，現時在私院本地工人與外勞的比例約2:1，坦言私營院舍很依賴外勞支撐院內的護理工作。他提到，引致業內人手問題的原因，並不止於薪酬待遇，並舉例指非牟利機構經營的院舍提供的工作工時較短、薪酬較高，同樣面對人手荒，認為或與工種有關，「唔係人人接受到護理工作，比較厭惡性，唔係咁多人接受。」

但他重申，認為由本地人照顧長者是最理想，認為輸入外勞的規模要因時制定，如早前第五波疫情來勢洶洶，有員工流失，本地難以短時間內招聘到人手，當時擴大輸入外勞確是有助紓緩院舍照顧壓力。而在情況有改善時，則可減少外勞的比例。他亦期望政府會提出中長期措施，吸引青年人加入安老業界。

工聯會立法會議員梁子穎在同一節目上表明，不贊成再有政策放寬安老業輸入外勞，擔心會影響行業發展，令有意入行的本地人卻步。

他提到，現時院舍外勞與本地員工的工時不同，前者工作8小時，後者則長達12小時，加上兩者薪酬差距不大，令本地工人更不願意留在行內發展，部份人更會在有一定經驗後轉到醫管局等薪酬及工時較有保證的地方工作。他認為，如政府在施政報告中提出職系架構、或多元化培訓，有助吸引更多本地人入行及留在業內發展。

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責任編輯：江麗盈

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