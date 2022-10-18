【日本開關】東京迪士尼Fast Pass 已停用　全新門票Pass連食飯都可提早預約【內附連結】

▲ 東京迪士尼樂園及及東京迪士尼海洋已取消Fast Pass，現在通行的新Pass「Entry Request」讓遊客可以網上預約心儀餐廳，慳番啲時間去玩其他設施。

到日本旅行，除了大吃大買外，少不了要到樂園玩，而東京迪士尼樂園及及東京迪士尼海洋更是百去不厭。但要提提大家兩個樂園其實早在2020年起已取消Fast Pass，取以代之是以下兩款，同時，提供一款新Pass「Entry Request」讓遊客可以網上預約心儀餐廳，慳番啲時間去玩其他設施。

以上3種Pass都要於迪士尼官方APP才能購買或抽選。(實施期間、實施時間及設施有可能依況不經預告而變更，請隨時於東京迪士尼度假區官方App確認。)

所以大家出發前預先下載東京迪士尼度假區官方App，此官方App目前只提供日文及英文版（購票功能僅限日文版），透過App可報名體驗遊樂設施、指定餐飲設施來店時刻等，並提供可迅速掌握等候時間、個人所在位置的園區地圖等實用資訊，讓遊客的遊園體驗更加暢快便利。

▲ 出發前預先下載東京迪士尼度假區官方App

東京迪士尼門票Pass 1：Standby Pass（預約等候卡）

Standby Pass是無需額外收費的，只要在入園後，東京迪士尼度假區官方App（英文版）取得Standby Pass，即是「拿號碼牌指定時間入場」，而遊客必需根據Standby Pass上的特定時段入場體驗。但人潮不多時就未必會派發Standby Pass，只可乖乖排隊。同時，預約等候卡無法保證入場。

▲ 就快到萬聖節，園區內早已有節日布置。(圖片：東京迪士尼官網)

東京迪士尼門票Pass 2：Disney Premier Access 簡稱「DPA」的Disney Premier Access

其實就是「付費版Fast Pass」，簡單而言就是「以錢換時間」，與USJ的Express Pass有點類似。但最大的不同是，DPA是每個遊樂設施收費，一個遊樂設施一次要價¥2,000（約港幣110元）。 使用Disney Premier Access的旅客可以指定希望入場的時段，並以較短的等候時間入場。

不過遊客無法同時購買多項設施的DPA，你需要在使用完一張DPA後，才可購買另一張DPA。同時，每張迪士尼入場券僅供遊客購買自己的DPA（3 歲以下的遊客與購買DPA的遊客同行時，可一同使用本服務），並不可幫同行者購買。

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東京迪士尼門票Pass 3：Entry Request 提早預約食飯

另外，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的餐飲設施也新設了Entry Request（優先入席），你可以事先於線上申請，屆時你便可於指定時間以較短的等候時間入席。 如你想提早申請Entry Request，可以於用餐日前1個月的（日本時間）上午10點至用餐前1日的下午8點59分於線上申請（按此預約）。 若果你是臨時起意想在當日申請Entry Request，當日名額將於每日上午9時起於線上開放（按此預約）。

記者：郭秀芳