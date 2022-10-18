【人生哲理】永遠覺得自己有改進空間 方健儀：謙虛比能力更重要

▲ 謙遜永遠比能力更重要。

我很少追劇，因為晚上是我寫作的黃金時間。但前陣子，丈夫與我竟迷上追看96台一個節目，甚至調校塵封錄影機預錄。

這是澳洲外購節目《My Kitchen Rules》（中譯：廚房我做煮），參賽者二人一組鬥廚藝，組合有朋友、母子、夫妻、陌生人，在地盤、主題公園、快餐店及自己家中比賽，由一對評判及參賽者評分，再逐組淘汰。

論牌面，其實是普通不過的廚藝比賽，但最吸睛是每組鮮明的人物性格，有串嘴、自大、卸膊、出賣朋友，亦有謙虛、大愛、激勵人心的組合，是人海內忠奸角色大雜燴。當中來自黎巴嫩的男子組合及秘魯女子組合的廚藝最出色，但兩組都自大無比，永遠覺得自己國家的菜式是世上最好，其他則不屑一顧，對其他參賽者的批評尖酸刻薄，暗地裏給予別人低分來抬高自己，令我倆看得咬牙切齒。

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幾十對組合慢慢地淘汰剩4強，上述兩隊順利晉級，但另一隊一直表現低調的澳洲男子組合亦躋身準決賽，令眾人大跌眼鏡。該隊自嘲比賽初段級數只屬「兩餸飯」水平，但勝在穩陣。最令我倆佩服的是，兩人都非常謙遜，永遠覺得自己有改進空間，評論正面，從來不是別人的眼中釘。

結果準決賽時，黎巴嫰組合雕龍雕鳳，力臻完美，結果沒有重點；秘魯組合堅持凸顯國菜特色，狂加辣椒，結果辣到評判跳舞。澳洲組合則繼續以平穩菜式應戰，時間掌握得宜，最終奪得總冠軍。

烹飪節目能給我深層領略，不是一味「好好味呀」，而是人生哲學，謙遜永遠比能力更重要。40多集節目每周只播2集，接近半年才播完，我倆皆感失落。還幸有小妹客串的《野人老師》接力，讓我晚上繼續充實。

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原文刊於《晴報》，原題為謙虛比能力更重要