【買衫爭執】港女試衫後沒買　遭店員打頭：唔買唔好嘥我時間

▲ 港女試衫後沒買 遭店員襲擊。

不少人買衣服會試完合適才買。一名港女與朋友一行2人到旺角兆萬中心購物，因試身的褲子也不合身所以與店員表明不買。店員竟當場發難，大聲指責事主，並以褲子襲擊事主與友人的頭部。

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一名港女日前於討論區Dcard上以「兆萬店員攞條褲打落我地個頭 因為我地試完冇買」為題發文，指控該商場內的一間服飾店。港女稱當天與友人一起到上述店舖內試穿褲子，可惜試了兩個碼也不合適，故與店員表示不合適所以不買了。豈料店員「聽完即刻焫着」，表示十分生氣，還當著其他顧客面前大聲指責事主「唔買唔好試啦，搞咁耐，晒曬我時間」，更一邊大力整理著其他衣物，以示不滿。

而還在試身室的友人見狀亦以「睇睇先」為由拒絕購買，怎料店員不僅「扯走」友人手上的褲子，他們二人更隋即感受到「有野打到我地個頭」，事主不知何事馬上回望店員，但店員卻「扮無事」，繼續整理貨品。

事後事主再與朋友討論事件，原來朋友亦同時地感到被襲，認為他們二人相隔近10cm，故不是有心為之根本不可能同時能襲擊二人。

氣憤的事主表示事情發生後馬上向該店舖的客服聯絡，可惜事主不管用任何途徑也沒法聯繫店家處理事情，即使是更換其他帳戶聯繫亦不獲回覆，令女事主相信該名野蠻店員就是老闆，更懷疑自己不獲回應的原因就是她指示客服「唔洗理」。委屈的事主不獲任何回覆故只好到討論區求助，引起熱議。

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更有不少網民表示這店早已以「黑店」聞名，更表示有不少網民亦表示有與事主類同的經歷。據悉現時涉事的店舖已關掉了網上平台留言功能，卻一直持續更新貨物。

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責任編輯：羅嘉欣