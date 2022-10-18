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【美麗戰場】陳曉華慘被丁子朗打到臉腫　渣男裕進將被圍毆【內含劇透】

娛樂 12:10 2022/10/18

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《美麗戰場》

TVB台慶劇《美麗戰場》在昨晚（10月17日）劇情焦點非陳曉華挑戰「兜巴信」莫屬。

劇情講陳曉華飾演的小美，回家卻捉正男友裕進與圓圓（關嘉敏飾）偷食，但小美反哀求裕進不要分手，卻被渣男推跌及聽盡圓圓的冷言冷語，此外更前後總共吃了3大巴掌，兼被掏空值錢東西後逐出家門。

鏡頭所見，Hera吃了巴掌後，臉龐明顯紅腫，原來該場掌摑戲除每一巴都是真打外，Hera為了逼真更硬食了丁丁十幾巴，難怪拍畢後要敷冰。

小美捉姦連環睇

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陳曉華被打到臉腫

Hera說：「我都係第一次拍劇咁樣畀人怒摑，拍時我情緒好激動，成個人都好熱。到cut咗機啲crew發現我塊臉原來腫咗同紅咗，但我自己一啲都冇發覺。」她又大爆丁丁暖男行徑：「一cut機丁丁第一時間擁抱我同問我有冇事，我嗰吓作為拍檔覺得好窩心，佢好有同理心，同佢拍嘢好放心。（丁丁有冇賠罪？）其實我都有刮親佢隻手，所以當無數啦。」

丁丁則透露，自己是首次拍打女人戲：「都好驚打親Hera，佢塊臉好細，我一打就好易打親佢耳仔同埋對眼，所以要打得好準確。初頭我打咗幾吓，但導演嫌唔夠逼真同大力，跟住再嚟多幾吓，打到佢塊臉紅咗，佢話第二日講嘢啲肌肉都仲痛，我都有啲心痛，因為都真係幾大力。」

他並自爆稱，為拍出好效果，臨埋位前狂做Push Up谷肌。

Hera被打後敷冰去腫。

家琪背後有人撐腰

至於今晚（10月18日）劇情，家寶（陳瀅飾）在台上自信地說出參選原因後，家琪（蔣家旻飾）不忿家寶與振宇（方力申飾）的互動搶盡焦點，要求背後勢力人士向某人問責。

靜兒（劉佩玥飾）久等下才見到富貴（林盛斌飾），提出將專訪改為連日貼身追蹤其私生活，富貴竟一口答應。富貴帶靜兒參與富豪飯局，靜兒肆無忌憚的性格，讓富貴留下深刻印象。

後來，裕進被圍毆，家寶問起靜兒可會是她的報復行動。此外，富貴帶靜兒到舊區，向她訴說往事，還解釋抱着「及時行樂」想法的緣由，靜兒對他開始改觀。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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