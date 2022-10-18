【野人老師】河國榮崇尚自然赤腳放狗　維持間歇斷食：身體問題全消失

ViuTV劇集《野人老師》來到了結局周，河國榮飾演的「東尼」於昨晚（17日）登場，今晚在劇中會將與相隔多年重逢的好兄弟李世豪（鄭丹瑞飾）與陳燦（朱栢謙飾）上演一場講生死教育的重頭戲碼。

在《野人老師》中河國榮並非那生活在郊野的老師，不過在現實中他則是個崇尚自然的人，除了建立自家小農場，還會定期進行斷食重整身體機能，過去曾經養過13隻狗狗，跟愛犬Coco散步時為了與大自然更親近，還以赤腳步行。

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現年57歲的河國榮，來港發展已經35年，出生於澳洲、在農場成長的他，來到香港城市生活多年，仍然保有那種簡單、純樸的生活追求，兩年前更開始了間歇性斷食法，起初只是以減肥為目的：「兩年前開始第一次斷食是為了減肥，第一次就試了10日，發現在開始斷食後整個消化系統重整，所有身體問題都消失。」

▲ （陳詠琪攝）

在斷食期間，河國榮只會喝清水、齋啡和清茶，務求讓腸胃暫停工作，專心排毒。他的生活行程亦會如常進行：「出門搜購、工作完全無問題，不會覺得不適，只是會有點虛弱。過程是一種戰鬥，斷食時會把平日想吃垃圾食物的慾望都摒棄，以前習慣吃甜，起初會想念，到後來慢慢就斷了癮。不過太太不會跟我一起斷食，她受不了。」

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「斷食至死」

今年河國榮決心培養定期斷食的習慣，六月份他嘗試了一連7日的斷食，並決定接下來每個月斷食3日、每半年斷食7日，為的是身體健康：「斷食3日是為了排毒，稍為維修身體、調整胰島素，斷食7日是為了把細胞中的殘骸、廢物、病菌等全部清除，體內炎症、食物上癮等問題全都消失。」

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河國榮進行斷食前，只在網上進行資料搜集，並無徵詢過任何專業意見：「事前無問過醫生，上次斷食前感覺到心跳有點用力，但斷食後症狀消失。我亦會加緊留意自己身體狀況，例如排便變化，發現7日無進食也能排便。其實身體可以自己醫治好多問題，但要給他時間，如果每天都進食，就沒有機會自我治療。我亦打算維持間歇斷食直到死為止，至少每月進行3日，就算7日辛苦一點，但是值得的。」

▲ （《野人老師》劇照）

一生承諾

河國榮一家三口，包括他、太太和愛犬Coco，他的養狗年資長達22年，高峰期家裡一共有12隻狗狗，連計現年12歲的Coco一共養過13隻愛犬，還曾經養過2隻兔仔、1隻雞和2隻烏龜，雖然家裡不及往時熱鬧，但河國榮坦言暫時未有再養新犬的想法。

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經歷過十數次與寵物分離的傷痛，並非令他卻步的原因：「心痛我是OK的，回想過去有好多年能陪牠一起開心就值得。暫時不會再養是因為現時太多變化，不過我沒有想過要離開，注定了我是要留在香港，因為我好鍾意香港。而且養寵物不是短暫的事，不能說家裡有空間、有時間就把牠拿回來，帶牠回家就代表承諾照顧牠一生，不能求其要有責任。」

▲ （《野人老師》截圖）

從寵物看人品

有人從牌品看人品，河國榮則從對待動物的態度看對方的心地，而且認為寵物對人類的性格有莫大影響，其中最切身的例子就是河太。河國榮太太起初非常害怕狗，但因為愛心滿瀉的丈夫而逐漸克服心中的恐懼，二人養第一隻狗，是河國榮從山邊撿回來的初生狗BB，隨後遇上被棄養、被車撞傷、與媽媽失散等等的初生狗，家中成員越來越多。

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河國榮坦言：「太太有段時間好大壓力，快要受不了，但她跟狗狗相處久了，慢慢會明白牠們的個性，太太由以前極度害怕，到現在會主動去摸狗。而且狗狗任何時候都會對你好，你無辦法不喜歡牠們，所以養寵物是有很多好處和價值的。」

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赤腳走路

當日前往河國榮家中進行訪問，不論來回他都親自帶同愛犬Coco來接送，在當時炎熱的天氣下，河國榮赤腳上陣，他坦言這是他的習慣：「我在農場赤腳長大，我是一個演員，但回到片場我才是一個演員，在家、出街都只是一個普通人，我不想裝我是個明星，我只想做回自己。你在螢幕上見到的河國榮是演員，但你出街見到的是真正的河國榮，我喜歡赤腳。」

▲ （Facebook圖片）

不過河國榮也只是在村內才會赤腳行走：「如果去到市區、商場當然不會赤腳，在澳洲才會。不過在酷熱天氣不能在蠟青地方停留，要一直走，大部份地面都OK，不會覺得刺腳，反而鞋子穿久了會覺得不舒服。」

記者：陳心怡

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