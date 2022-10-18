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【史維辭任】史維回顧任期稱經歷了非凡旅程　盼科大續引領真誠開放學術氣氛

社會 12:48 2022/10/18

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香港科技大學校長史維將於明日離任。（資料圖片）

香港科技大學校長史維將於明日（19日）提早離任，他今（18日）發表離別感言，提到任內曾經歷一些一生難忘的事件，亦曾見校內出現分歧甚至對抗，但希望科大可繼續引領真誠、自信及開放的學術氣氛，並忠於創校理念作堅定行動。

史維今向科大師生發告別信，他稱很榮幸自己對科大發展中發揮作用。他形容與科大師生一起經歷一段非凡的旅程，共同目睹及經歷一些一生難忘的事件。回顧任內生活，史維說，學校可觀察及反映這個城市的情感、願望及興趣，亦一直是所有科大成員學習、思考、探索及成長的綠洲。在其任內，他與科大成員一同努力解決很多學習及行政需要，並一直在教育及支援具不同背景及才能的學生，並關注他們的共同利益、心靈健康等。

史維說，隨着社會發展，時不時見到校內出現焦慮不安、分歧甚至對抗，但衷心希望科大繼續引領一個真誠、自信和開放的學術氣氛（a climate of genuine, confident and open academic endeavors. ）：「這需要我們所有人的智慧、自我期望和互相尊重。」

他亦提到科大現有兩個校區，當中投入大量的時間及精力，雖然兩個校區處於不同的法律及金融體系下，但他認為必須盡最大努力，實際地在教育、研究及社會貢獻層面上將兩校區融合，相信透過兩校區合作可令科大在高等教育界上成為「全球開拓者（global trailblazer in higher education.）」。

他又指，科大的成立是作為香港新思想和經濟發展的引擎，校方一直在推廣以人為本及具創意的活動，並推廣及實踐創新創業等。他最後亦感謝同事、校友、學生及朋友的支持，寄語未來要繼續秉承科大創校30年來的目標，不要陷入自創的問題中，透過堅定行動忠於創校理念，相信可令科大的未來30年更加輝煌。

史維是台灣出生美籍航天學者，於2010年8月加入科大，出任首席副校長，執掌大學學術事務；至2013年9月，其負責範疇擴展至人力資源、財務、校園發展及其他資源的籌劃和管理等；他其後於2018年9月接替陳繁昌，擔任科大第4任校長，任期長達5年，原於2023年8月31日才屆滿，但史維最終提早近1年離任。

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記者：黃悅晴

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