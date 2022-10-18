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【長征返工】日花4小時來回觀塘　港女抱怨浪費人生籲勿在屯門置業

親子 15:22 2022/10/18

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其實有屯馬線已經方便好多。

屯門樓是年輕人上車的好選擇，不過交通就不及市區方便，即使屯馬綫已開通，但都有港女在網上發文大呻，每日要用4小時來回觀塘與屯門，但就有網民質疑坐港鐵無理由要咁長時間。

最新影片推介:

港女在網上討論區「Dcard」發帖，表示自己從事資訊科技行業，最近剛轉新工作，「份工我好鍾意，返咗幾日都好開心，學到好多嘢」。但工作地點位於觀塘，上班時間「朝九晚六」，居住屯門的她每天清晨約6時半就要起床，下班回家已是晚上8時，但剛上工2天，放工已經塞車2次，搞到心情煩躁，連屋企人都唔想理。

港女又說下狠話「屯門啲樓幾平都好，千祈唔好買，簡直俾狗住」，她又直言想人工高少少搬出市區：「近極荔枝角都來回2個鐘，好浪費人生。」

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責任編輯:王明芳

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