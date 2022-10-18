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【貴賓機場】0＋3帶動私人飛機升降數倍增　商用航空中心料11月「貴客」陸續來港

社會 11:59 2022/10/18

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香港商用航空中心行政及業務拓展總監張美儀（圖左）指出，政府實施0＋3令商務及公務航班升降量有所增長。（陳梓蔚攝）

機管局與香港商用航空中心（中心）去年宣布合作，擴建公務飛機服務設施，今日（18日）進行動土儀式。中心指出，受惠於「0＋3」和11月將舉行國際金融峰會，近期航班升降量翻倍增長，查詢量亦見大增。

香港商用航空中心行政及業務拓展總監張美儀表示，疫情令商務航班數量大減，中心得以有空間籌備擴建及加強員工培訓。她留意到，自從政府放寬入境限制後，商務航班的升降量有翻倍增長，「金融峰會將至，與之相關的查詢亦增加不少。」

為應對客量增長，中心已精簡檢測程序，為商務客戶節省時間。張美儀舉例，過去商務旅客來港亦要到機場客務大樓接受核酸檢測，計及交通時間，需時逾1小時，「我們現在有自己的檢測中心，商務客只需5分鐘便可完成檢測，減少等待時間。」

雖然航班數量有所增長，但考慮到疫情期間本港商務活動大減，相信現時商務航班數量與疫情前仍有一段距離。張美儀透露，在疫情前，國外與內地客人各佔一半，希望兩地能盡早通關，讓客量進一步回升。

機管局與香港商用航空中心去年宣布合作，推展4億元的公務飛機服務設施擴建項目，香港商用航空中心現時佔地1.6萬平方米，待擴建項目完成後佔地將增加50%至2.45萬平方米。香港商用航空中心的商用客運大樓面積將擴大4倍至4,800平方米，並將增建新大樓以提供更多顧客設施，其中包括提升海關、出入境及檢疫設施，以及在停機坪興建供旅客使用的蓋蓬。旅客休息室、機組人員設施及貴賓室等其他現有設施亦將會進行改善工程。待擴建項目於2025年完成後，香港商用航空中心可處理的年公務飛機起降量將增加一倍。

香港商用航空中心行政及業務拓展總監張美儀（左）指出，政府實施0＋3令商務及公務航班升降量有所增長。（陳梓蔚攝）

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記者：陳梓蔚

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