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【慳家同事】每日帶飯裝大枝水返屋企飲　港女被嘲貪小便宜背後有苦衷

親子 13:27 2022/10/18

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一名慳家女同事不但每日帶飯，收工前更裝一大枝水回家，原來背後有洋蔥。

返工見到同事日日帶飯，背後可能有苦衷。一名男網民近日發帖分享，指有名慳家女同事不但每日帶飯，收工前更裝一大枝水回家，覺得對方有少少貪小便宜。後來因一次機會詢問對方，才得悉背後有洋蔥。

最新影片推介︰

該名打工仔以「同事精打細算嘅背後」為題發帖文，指自己公司有個女同事好慳家，「慳到我覺得佢有少少貪小便宜」。女同事除了日日返工帶飯，收工前還會裝一大枝水返屋企，又從不參與同事一齊叫飲料，「就算有人請佢都唔飲」，他更形容對方瘦到以為沒錢開飯。

獨力儲錢供妹妹讀書

他對女同事的舉動十分好奇，一次上班時偶遇對方，終向對方詢問原因。女同事解釋因為家庭原因，自己要獨力儲錢供細妹讀書，希望細妹專心讀書不要返兼職，所以她要包起細妹的日常開支。

有人請都唔會飲嘢，係因為佢唔想俾人覺得佢貪小便宜，有人請先一齊飲。佢話咁樣辛苦，但係阿妹係佢唯一最親嘅人，就算幾辛苦都會堅持落去。

幸好細妹讀多一年就畢業，而最近有消費券可以幫補她們兩姊妹食好一點，否則她們都好難有機會可以一齊出街食飯。樓主聞言後感慨，估計女同事包起細妹日常開支起碼需4,000元，每月幾乎沒有積蓄，又擔心她細妹畢業後不找工作還要家姐養，「唔知女同事會唔會崩潰」？

網民讚好女仔值得娶

帖文引起網民熱論，不少網民被女同事的行為感動，讚揚「值得尊敬」、「好值得學習」、「好女仔嚟，娶得過」；但有人也認為樓主太多事，「家家有本難念的經」，又直言細妹太倚賴家姐，可以為小學生補習，或嘗試申請學生資助幫補學費及生活費。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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