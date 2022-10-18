【下流上車族】江美儀黑絲再現超搶鏡　靠兩大重點保美好身段

▲ 美儀個個造型都好正。

TVB台慶劇《下流上車族》昨晚（10月17日）正式播出，由首次拍劇的林敏驄與江美儀演夫妻，二人配搭新鮮，加上林敏驄的搞笑風格，令觀眾甚有驚喜。昨晚一集談到江美儀穿上低胸性感內衣配以黑絲上陣色誘林敏驄，認真出位。

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黑絲重現 保養美腿

曾被網友封為「黑絲儀」的美儀，穿睡衣和黑絲大騷無敵長腿，Fit爆身材令人艷羨，美儀姐黑絲重現江湖即時觸動網友神經，大讚美儀姐Keep得好兼有女人味。

講到經典黑絲再現，美儀笑謂：「我都唔知點解劇組咁鍾意要我着黑絲，我話：『吓，仲嚟？』佢哋話啲人好掛住我對黑絲！」

問到平時如何保養美腿？美儀大方分享：「我係唔會着短褲同埋短裙，因為我好驚畀蚊咬，所以就算30幾度去行山，我都係會着長褲。」

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多個大膽造型

其實美儀已經並非首次穿黑絲上陣，早在2012年的《名媛望族》及2020年的《殺手》同樣曾以黑絲造型亮相，前者當年穿上黑絲Look大跳艷舞擺出惹火甫士情挑劉松仁，引起網民紛紛討論，更大讚美儀保養得宜，身材弗爆。

及後她在《殺手》中飾演「阿伯殺手」的妓女姚淑嫻，因為Cosplay的百變造型，再次引起熱話。當中她不但扮護士，又要扮小丑女，當然不少得穿黑色蕾絲性感內衣上陣，造型認真大膽。

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茹素+運動去水腫

即使至今已為51歲的美儀，身材十年如一，要保持如此美好身材當然有秘訣，重點在飲食及運動兩方面。

美儀曾受訪時表示因宗教信仰的原故，美儀每個月都有一半日子是茹素，她卻發現轉變飲食習慣後身體有莫大改變，亦成功去掉水腫。她指多吃素後排毒功能改善，上洗手間的次數也變多，亦清走不少宿便。

她說：「現在連帶飲食習慣也改變，不會再大魚大肉，可能胃部不習慣消化太多肉類，主要食魚、白肉及蔬菜。轉變了飲食習慣後，人也變得精神兼皮膚變好，另外可以成功去水腫。」

不煙不酒戒凍飲

她還會做運動，包括跑步健身等，又加入周潤發的「跑山團」，夥同發哥、方中信、鮑起靜兩夫婦等人跑山，起初美儀也不太習慣，要慢慢才可以適應。

除此，美儀更指現時不煙不酒外，更戒掉女人的大敵凍飲：「我不喝凍飲，亦戒了茶及咖啡，只會飲清水，夏天行完山我都照飲暖水。」

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