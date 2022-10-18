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【非法集結】涉2019年旺角非法集結　20歲男判勞教中心官斥行為惡劣

社會 12:08 2022/10/18

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（資料圖片）

2019年9月「全球反極權遊行」引發衝突，有示威者在旺角警署外聚集。6名男女被控非法集結、藏武及襲警等5罪，3男先後認罪。其中20歲地盤工人承認非法集結罪及2項襲警罪，裁判官今（18日）於西九龍裁判法院判刑指，被告為求逃脫作出襲警行為惡劣，但考慮到被告年輕和有更生需要，按報告建議判入勞教中心。

代表律師求情指，早前為被告索取的報告建議被告入勞教中心或教導所，被告在求情信稱對造成警員受傷感抱歉。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時引述案情指，被告陳輝烆當晚約11時半被捕，警員7608制服被告時遭被告打頭和拉扯手指，無名指骨折和腫痛，警員15120在協助制服時亦遭被告拗手指。

裁判官指案發時為反修例運動高峰期，被告穿上一身裝備明顯有備而來，被告被拍得放紙皮在路旁的火種上，行為鼓吹他人破壞。裁判官又批評被告行為惡劣，為求逃脫襲警，令其中1名警員手指骨折，判處即時監禁無可避免。

不過裁判官表示被告案發時17歲，沒有案底，判刑時除了考慮阻嚇性，亦不能忽視更生，終接納報告建議判被告入勞教中心。

同案5名被告為朱德成（30歲，演員）、黃家偉（30歲，送貨員）、廖樂兒（18歲，學生）、劉曉彤（18歲，學生）和岑子軒（25歲，工程師）。

除岑外，5人均被控1項非法集結罪，指他們於2019年9月29日，在旺角太子道西142號旺角警署對出附近一帶，與其他不知名人士參與非法集結。陳另被控於同日在旺角西洋菜南街近弼街交界襲擊警員7608及警員15120。

黃已承認非法集結罪，被判監4個月。岑則承認管有雷射筆，被判監140日。另外3人不認罪，排期於2023年1月12日開審。

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記者：陳曉欣

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