【肝炎】李聖傑長吹冷氣錄新歌　發燒1個半月求醫始揭患上肝炎

▲ 李聖傑長吹冷氣錄新歌，發燒1個半月求醫始揭患上肝炎。(Facebook圖片)

曾因一首「痴心絕對」而紅遍一時的台灣歌手李聖傑昨日（17日）高調出席記者會，並交代未來音樂新動向。除了現唱即席表演外，他更透露原來錄畢新歌不久後，便發燒長達1個半月，去醫院才發現是肝發炎，差點就「爆肝」。至於原因，他估計可能與自己工作時過份疲憊及常吹冷氣有關。

最新影片:

李聖傑正式宣布加盟華納音樂，亦乘勢推出睽違8年的新專輯，並在現場演唱新歌《Face》、《最美的遺憾》。他於接受傳媒訪問時，透露錄歌期間「太累了」，指一進錄音室「沒有8小時、10小時不會出來」，加上常常冷氣吹著頭皮，懷疑因此令身體抵抗力急降，導致急性肝炎。不過，他笑言這首歌也意外錄出疲憊與掙扎的濃烈情緒，與歌詞不謀而合。

李聖傑亦指其中一首新歌「最美的遺憾」亦抒發了自己對已離世的阿嬤的感情，表示自己的最大遺憾便是2018年時來不及見高雄阿嬤最後一面，「我爸打給我時已經來不及，我人在台北，她在加護病房，阿嬤是零晨走的」；他還自行招供透露自己感情狀況，指最近一次感情，已經5,6年前，但雙方最終因不適合而分手，並表示「每個選擇都是緣分，一切都是不能勉強」。問及未來交往對象的要求，李聖傑則指只求要有生活交集，或是可以一起分享生活及有互動便可以了、但補充目前為止這人還沒出現。

肝炎的病徵

根據衞生防護中心資料，受肝炎病毒感染而引起的急性肝炎，主要病徵包括疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、眼白變黃、小便呈茶色或深褐色，但患者亦可能完全沒有病徵。

肝炎的併發症

病毒性肝炎一般維持數星期。不過，少部份嚴重的急性肝炎病患者會出現肝衰竭，導致腦部功能受損，甚至死亡。大約百份之一的急性甲型或乙型肝炎病者的肝臟會出現嚴重發炎及肝衰竭。

部份急性乙型及丙型肝炎患者會變成帶病毒者。以乙型肝炎而言，透過感染變成帶病毒者的情況主要發生在初生嬰兒，而甲型及戊型肝炎患者卻不會變成帶病毒者。

如何自救

如果你被診斷患上病毒性肝炎，你可以参考以下方法保持肝臟健康：

避免飲酒，因酒精會傷害肝臟。

保持均衡飲食，進食大量蔬菜及生果、避免進食脂肪含量高的食物。

遵照醫生的建議定期做運動。

要有足夠的休息，切勿操勞。

切勿服用未經醫生處方的藥物，因為很多藥物都會損害肝臟。

立即戒煙。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣