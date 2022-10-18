【南韓女團】BLACKPINK新歌點擊率1.8億　MV戴有色大眼仔LISA最誇用13.3mm

▲ 韓國女團BLACKPINK早前推出第2張專輯《BORN PINK》回歸，新歌《Shut Down》９月18發布，點擊率已逾1.8億成績尚算不俗！

貴為世界級韓國女團BLACKPINK早前推出第2張專輯《BORN PINK》回歸，新歌《Shut Down》９月18發布，雖然有指涉嫌抄本地少女天團COLLAR，不過話咁快一個月過去，點擊率已逾1.8億成績尚算不俗！

除了image成為焦點，估唔到連佢哋性感迷人雙眼都可以成為唔少品牌兵家必爭之地，而簽了韓國No.1彩妝隱形眼鏡品牌OLENS，當然走唔甩係今次MV出現啦，咁都好，以後可以多啲大頭畫面了。

四成員大眼仔顏色各異

JISOO這次在MV的新造型完全是一大亮點，有別過往日常溫柔形象，今次換上暗黑的煙燻妝，戴上結合藍色和啡色漸變的OLENS Spanish #Real Sky，加強混血感覺，令雙眼吸引力倍增。

至於屬於貓系長相的Jennie，MV入面的妝容同樣呈現強烈的Smoky煙燻感，所以她戴有淺色啡調的OLENS Spanish #Brown，放射狀的漸層花紋，令瞳孔色更立體更深邃，同時具有輕微的混血感，特別適合想要初嘗混血樣子的女生。

Rose以一直以形格形象，在《SHUT DOWN》入面她揀了自然款的OLENS Vivi Ring ＃Choco，漸變深啡色的設計，加上簡單的清晰外圈，戴上後微微透出瞳孔色，自然低調如「裸眼」一般，卻又能點綴氣息，自然的雙眸完美襯托ROSÉ五官的溫柔，而隊友Jisoo也有在MV中配戴這款隱形眼鏡出場！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最獨特個性的Lisa，以粉紅色調眼影出場，配上高冷色調的OLENS Smoky #Gray，集光澤、水潤、顯色於一身，有著玻璃透明感內圈再加上深色外框，戴上後讓眼睛看起來如外國人一般，展現出濃濃的混血感，配合歐美妝容，能令眼睛變得更深邃。

記者：黃鑑江